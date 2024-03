Bucata dalle triple della Virtus Bologna, la Germani perde la partita e la vetta

Brescia pare in ripresa, ma purtroppo non basta Belinelli indemoniato. Nel finale saltano i nervi

4 ' di lettura

Petrucelli in entrata durante Germani-Virtus Bologna - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Per 25-30 minuti, in campo, si vede la miglior Germani dell’ultimo mese e mezzo. Almeno, dal punto di vista della convinzione, specie nella metà campo difensiva. Non basta per battere la Virtus Bologna, che – priva di Hackett e Cordinier – passa al PalaLeonessa (87-73 il risultato finale), aggancia la Pallacanestro Brescia a quota 34 punti in classifica e, per via del doppio scontro diretto a favore, la sorpassa pure. I biancoblù di Magro perdono così la vetta della graduatoria, conquistata lo s