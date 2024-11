Bilan, lettera d’amore a Brescia: «È la città migliore in cui giocare»

Il centro della Germani è stato ospite di Basket Time a Teletutto: «Io nel cuore del gioco, sogno una tripla doppia prima di smettere»

3 ' di lettura

Miro Bilan - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

In estate Miro Bilan ha firmato un contratto biennale. Fosse per lui, però, resterebbe alla Germani molto di più. «Rimarrei altri sei anni», fa sapere il centro croato di 35 anni, ospite ieri negli studi di Teletutto per la puntata settimanale di Basket Time. La Germani decolla sull’asse Ivanovic-Bilan Brescia tra i posti migliori «Ne parliamo spesso negli spogliatoi – racconta il pivot –. Brescia è senza ombra di dubbio uno dei posti migliori nei quali giocare, in Italia. Devo ringraziare Mauro