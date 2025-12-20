Giornale di Brescia
Basket

Basket, serie C: vincono Ospitaletto, Mazzano, Gussago e Verolanuova

Tommaso Olivari
Quindicesima giornata positiva per quattro bresciane. Stop per Pisogne e Manerbio, Mazzano resta in vetta
Coach Lorusso di Mazzano - Foto Beppe Zanardelli
Coach Lorusso di Mazzano - Foto Beppe Zanardelli
Nella quindicesima giornata di serie C, vincono Ospitaletto, Mazzano, Gussago e Verolanuova. Cadono Pisogne e Manerbio.

Ospitaletto domina a Calolzio

Ospitaletto chiude l’anno in grande stile e archivia senza problemi la pratica Calolzio (85-56). Il Cxo, trascinato da Giorgini e Mora, entrambi a quota 13 punti, indirizza la gara già nel primo quarto con un parziale di 23-13. Nel secondo periodo il Carpe Diem prova a reggere l’urto, ma dopo l’intervallo gli uomini di coach Rossi prendono il largo e conquistano una vittoria mai in discussione.

Mazzano rimonta e resta in vetta

Mazzano firma una rimonta di carattere sul parquet di Cernusco (86-83). La Nbb parte male e va al riposo lungo sotto di undici lunghezze (45-34), soffrendo l’intensità della Libertas. Al rientro, però, cambia volto: Balogun guida la riscossa, poi Mastrangelo (20 punti) completa l’opera negli ultimi dieci minuti, consentendo ai bresciani di difendere il primo posto.

Verolanuova vince il derby con Pisogne

Verolanuova si aggiudica l’ultimo derby del 2025 superando Pisogne per 81-74. I padroni di casa partono meglio, ma la Lic resta in partita e va al riposo avanti 44-37. Nella ripresa Cucchi sale in cattedra e riporta equilibrio, poi nell’ultimo quarto i bassaioli completano la rimonta e portano a casa due punti pesanti.

Gussago al fotofinish, Manerbio ko

Gussago espugna Seriana con un finale thrilling (56-54). Dopo una gara equilibrata, il canestro allo scadere di Veronesi regala il successo ai bresciani. Manerbio, invece, lotta fino all’ultimo a Bottanuco ma cede nel finale (70-68): decisivo un secondo quarto quasi perfetto dei padroni di casa, nonostante le buone prove di Dalovic e Leone.

La classifica

Bottanuco e Mazzano* 26 p.ti; Ospitaletto 24; Gorgonzola** 22; Casalasco** e Gussago 20; Manerbio e Viadana** 14; San Pio** e Verolanuova 12; Seriana e Cernusco 10; Pisogne, Gorle e Calolzio* 8; Busnago 4 (* una partita in più, ** una partita in meno).

  3. Ricarica la pagina se necessario