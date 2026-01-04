Basket, serie C: sconfitte per Pisogne e Verolese

Nel posticipo della sedicesima giornata di serie C, continua il periodo negativo di Pisogne, che si arrende anche sul parquet di Viadana. Sconfitta anche per la Lic, che cade contro la più quotata Gorgonzola.

Nel Mantovano

Pisogne crolla sul parquet di Viadana e subisce l’ottava sconfitta consecutiva sul punteggio di 70-54. Nel primo quarto i lacustri, nonostante un ottimo Poli, non riescono a trovare continuità in fase offensiva, mentre i rivali, spinti dal duo Natalini-Seck, piazzano un parziale pesante e volano a dieci lunghezze di distanza (22-11 al 10’). Nella seconda frazione, trascinati da un gigantesco Bianchi, i bresciani trovano ritmo, sorprendono i mantovani e accorciano le distanze. L’intervallo lungo, però, non sveglia i sebini, costretti ad alzare bandiera bianca. Da sottolineare comunque l’ottima prova di Bianchi, miglior realizzatore con 27 punti.

Nella Bassa

La Verolevese stacca la spina nel terzo quarto e si arrende contro Gorgonzola (89-70). Prima frazione di gara in cui regna l’equilibrio: Pedretti e Di Giorgio bruciano la retina con 12 punti, ma gli ospiti mantengono alta la concentrazione e chiudono sul +1. Nei successivi 10’, Nodari e Pirovano alzano i ritmi, mandando in tilt la difesa della Lic (38-29 al 20’). Al rientro, il Far Networks, trascinato dall’asse Casati-Rosettani, dilaga in fase offensiva e chiude perfettamente gli spazi in difesa (67-43 al 30’). Nell’ultimo quarto, i bassaioli ci provano piazzando un parziale di 9-0, ma ormai il divario è troppo ampio. Sugli scudi Pedretti (20 punti), Di Giorgio (12), Cucchi (10).

Classifica

Bottanuco 28 p.ti; Ospitaletto, Mazzano e Gorgonzola 26; Casalasco 24; Gussago 20; Viadana 16; Manerbio 14; San Pio e Verolanuova 12; Seriana e Cernusco* 10; Pisogne, Gorle* e Calolzio 8; Busnago 6 (* una partita in meno).