Basket serie C, turno di Halloween con maxi derby

Questo giovedì, alle 21.15, inizia il turno di serie C di Halloween. Gussago aprirà la quinta giornata del girone H di sul parquet di Bottanuco. La truppa di coach Guindani avrà un solo obiettivo: scacciare gli spettri della sconfitta rimediata a Manerbio.

Bomber e derby

Sabato, alle 18.30, sarà il turno di Pisogne. I sebini sono trascinati da Claudio Bianchi, il secondo miglior marcatore del girone H (22 punti di media in quattro gare disputate). Tuttavia, la formazione di coach Tritto non è ancora riuscita a sbloccarsi in campionato. I lacustri, tra le mura amiche, sperano di poter interrompere la striscia negativa contro Viadana.

Alle 21, nel big match di giornata, si affronteranno Mazzano e Manerbio. La Nbb, anche grazie al supporto dei tifosi, vuole interrompere il trend negativo. «Abbiamo affrontato le ultime due gare in modo superficiale, commettendo vari errori - esordisce coach Lovino -. Manerbio ha dei giocatori molto forti, capaci di segnare in modi diversi. Sarà una battaglia, ma vogliamo tornare a essere quelli delle prime due partite». Manerbio, invece, arriva al secondo derby consecutivo con il morale alle stelle. I lupi hanno vinto e convinto contro Gussago, mantenendo l’imbattibilità in campionato. La strategia dei biancoverdi, basata su continui tagli, passaggi veloci e una costante ricerca del miglior tiro disponibile, sta dando i frutti sperati. «Mazzano non è in crisi di gioco, ma solo di risultati - afferma coach Moreno -. Ha sicuramente imparato molto da queste ultime due sconfitte. Si tratta di una squadra ben allenata, esperta e vorrà sicuramente riscattarsi. Il nostro obiettivo è recuperare al 100% Giaveno e Bona per poter imporre il nostro ritmo di gioco».

Domenica

Nel posticipo domenicale delle 18 si affronteranno Ospitaletto e Chiari, entrambe a due punti. Il Cxo, reduce dalla sconfitta contro Gorle, con il supporto di Moss, Tonelli e Pollini, cercherà il riscatto. «Siamo una squadra giovane e sempre aggressiva in tutte le situazioni – commenta coach Di Matteo -. Cerchiamo frequentemente le penetrazioni, un aspetto che rappresenta sia il nostro punto di forza sia la nostra debolezza. Chiari è una squadra rispettabilissima: tanti possono colpire dall’arco e, soprattutto, dispongono di molti giovani, il che permette loro di giocare ad alto ritmo. Sarà un derby tosto». Il Pentavac è uscito sconfitto sul campo di Viadana, in una gara a basso punteggio, condizionata da un parquet non in perfetto stato. «Il nostro obiettivo è rendere le gare difficili per gli avversari tramite la nostra difesa – riferisce coach Blasizza –. Dobbiamo però avere più qualità nella metà campo offensiva, per cercare di essere il più imprevedibili possibile».