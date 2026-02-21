Basket, serie C: Gussago domina il derby con Verolanuova

Nella ventiquattresima giornata di serie C, Gussago domina Verolanuova e porta a casa il derby. Vince anche Mazzano, mentre deve arrendersi al fotofinish Pisogne.

Scontro tra bresciane

Gussago disintegra Verolanuova nel derby e aggancia Gorgonzola in graduatoria (88-65). Regna l’equilibrio nei primi 20’: Amoruso sprigiona basket da tutti i pori e segna 21 punti nel primo tempo. Gussago, però, fa valere il fattore campo e, con il gioco di squadra, chiude sul +2 all’intervallo.

Al rientro la Lic fatica a trovare campo in fase offensiva, con i padroni di casa che premono sul pedale del gas e allungano sul +11. Nell’ultima frazione, un Gussago ormai galvanizzato dal precedente quarto chiude i giochi e ottiene due punti d’oro. Lo Yes Basketball domina grazie alle prove di Arici (17 punti), Fossati (13) e Zangrandi (12). Nelle fila di Verolanuova sugli scudi il sempre ottimo Amoruso (23 punti).

Le altre sfide

Pisogne si arrende al PalaComisa contro San Pio (87-85). I lacustri, dopo un pessimo primo quarto (29-17), rialzano la testa nei successivi 20’ (67-67). Nell’ultima frazione le due squadre lottano su ogni possesso, ma il canestro allo scadere di Barrotta condanna i padroni di casa. Nonostante la sconfitta spiccano le prestazioni di Pedretti (16 punti), Resmini (15) e Bianchi (14).

Mazzano travolge Gorgonzola nel secondo tempo (106-80). La Nbb, trascinata da Mastrangelo (25 punti), Balogun (23) e Raskovic (18), dopo aver sofferto nei primi due quarti, alza l’intensità in fase offensiva e archivia la pratica grazie a un ultimo quarto da manuale.

Classifica

Bottanuco 42 p.ti; Casalasco* 36; Ospitaletto* e Mazzano 34; Gorgonzola e Gussago 30; Viadana* 26; Manerbio* e San Pio 24; Seriana 22; Pisogne 16; Verolanuova 14; Busnago e Cernusco* 12; Gorle e Calolzio* 10 (* una partita in meno).