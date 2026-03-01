Giornale di Brescia
Basket, serie C: Gussago perde con San Pio e Pisogne cade contro Casalasco

Tommaso Olivari
Lo Yes Basketball parte bene ma cede dopo l’intervallo. I sebini restano in partita fino all’ultimo periodo, prima di crollare
Coach Scaroni del Gussago - Foto Daniele Preti
Nei posticipi della ventiseiesima giornata di serie C cadono entrambe le bresciane in trasferta.

Contro San Pio, Gussago si spezza nel finale e deve rimandare la festa play-off (75-72). La formazione di coach Scaroni, trascinata dal Dynamic Duo, accelera già nella prima frazione (20-16). Nei successivi 10’ San Pio accorcia, ma dopo l’intervallo sono ancora i franciacortini a prevalere, condotti da un incandescente Arici. Nell’ultima frazione i padroni di casa prendono campo e, con un decisivo break di 22-12, mettono la freccia per il sorpasso e chiudono i giochi. Nelle fila dello Yes Basketball buone le prove di Arici (15 punti), Fossati (12) e Veronesi (12).

Sul sebino

Pisogne lotta con le unghie e con i denti, ma deve alzare bandiera bianca contro Casalasco (101-82). I lacustri subiscono l’intensità dei padroni di casa nei primi 5’, scivolando sul 18-6. Tignonsini e Moreno provano ad accorciare, ma Dimitrov e Zugno rispediscono al mittente l’offensiva (29-16 al 10’). Nel secondo quarto Pisogne riesce a emergere sfruttando i colpi di Poli e Felappi, che riportano i compagni a due possessi di distanza (48-42 al 20’).

Al rientro sul parquet, a dominare sono gli attacchi: entrambe le formazioni tirano fuori gli artigli, con il bellissimo show di Poli e Cristofori che infiammano ulteriormente il match (72-68 al 30’). Nell’ultimo periodo, però, i sebini vanno in tilt, subiscono un pesantissimo parziale di 29-14 e vanno ko. Nonostante la sconfitta ci provano i soliti Moreno (20 punti), Poli (19) e Pedretti (16).

La classifica

Bottanuco 46 p.ti; Casalasco 42; Ospitaletto 40; Mazzano 38; Gorgonzola 34; Gussago 32; Viadana 30; Manerbio e San Pio 26; Seriana 22; Pisogne 16; Verolanuova, Busnago e Cernusco 14; Calolzio e Gorle 12.

Argomenti
basket serie C
