Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, serie C: sorridono Ospitaletto, Mazzano e Verolanuova

Tommaso Olivari
Pisogne cade sul difficile campo di Bottanuco: I bresciani reggono l’urto nel primo quarto, ma nei successivi 20’ cedono agli avversari
Coach Pietro Rossi dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani
Coach Pietro Rossi dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani
AA

Nella quattordicesima giornata di serie C sorridono Ospitaletto, Mazzano e Verolanuova, mentre Pisogne cade sul difficile campo di Bottanuco.

In Franciacorta

La favola di Ospitaletto continua a incantare anche contro San Pio (78-66). I ragazzi di coach Rossi, ormai in assoluto stato di grazia, centrano la nona vittoria consecutiva trascinati dall’intramontabile Moss (21 punti) e dall’ottima prova di Danfakha (16). Il Cxo, dopo un’ottima prima frazione, prende definitivamente il largo nel secondo quarto (47-31). Nel terzo quarto i padroni di casa incrementano ulteriormente il divario e, negli ultimi 10’, nonostante la reazione dei Mantovani, mantengono salda la presa sul match.

A Gorle

Verolanuova sbanca il parquet di Gorle e si allontana dalle ultime posizioni (75-63). Sulle ali di Cucchi (22 punti) e Pedretti (16), la truppa di coach Cullurà spiega le vele nel primo quarto. Nei successivi 10’ i padroni di casa colpiscono con un pesante break di 23-9. I bassaioli, però, non si scompongono, rispondono con la stessa moneta e tornano al comando nel terzo segmento (58-51). L’ennesimo parziale (11-0) chiude i giochi e vale due punti d’oro.

In pressing

Mazzano domina Viadana e mantiene il pressing su Ospi e Bottanuco (90-72). La Nbb da il via alle danze con un parziale di 19-10. Nel secondo periodo le due formazioni si equivalgono. Al rientro, Russo sbaraglia la difesa e infligge un pesantissimo colpo agli ospiti. Nell’ultima frazione la truppa di Lorusso non tentenna e archivia la pratica.

Sul Sebino

Pisogne ci prova ma è costretto ad arrendersi a Bottanuco (88-77). I sebini, sul parquet dei primi in classifica, cercano di imporsi con Poli (22 punti) e Bianchi (17), ma la profondità del roster rivale ha la meglio. I bresciani reggono l’urto nel primo quarto. Nei successivi 20’, però, Sirtori e compagni prendono campo, mandando ko Moreno e compagni.

La classifica

Bottanuco 24 p.ti; Ospitaletto e Mazzano 22; Gorgonzola* 20; Casalasco* 18; Gussago* 16; Manerbio* e Viadana 14; San Pio 12; Seriana*, Verolanuova e Cernusco 10; Pisogne e Calolzio 8; Gorle 6; Busnago* 4 (* una partita in meno).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario