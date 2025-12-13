Basket, serie C: sorridono Ospitaletto, Mazzano e Verolanuova

Nella quattordicesima giornata di serie C sorridono Ospitaletto, Mazzano e Verolanuova, mentre Pisogne cade sul difficile campo di Bottanuco.

In Franciacorta

La favola di Ospitaletto continua a incantare anche contro San Pio (78-66). I ragazzi di coach Rossi, ormai in assoluto stato di grazia, centrano la nona vittoria consecutiva trascinati dall’intramontabile Moss (21 punti) e dall’ottima prova di Danfakha (16). Il Cxo, dopo un’ottima prima frazione, prende definitivamente il largo nel secondo quarto (47-31). Nel terzo quarto i padroni di casa incrementano ulteriormente il divario e, negli ultimi 10’, nonostante la reazione dei Mantovani, mantengono salda la presa sul match.

A Gorle

Verolanuova sbanca il parquet di Gorle e si allontana dalle ultime posizioni (75-63). Sulle ali di Cucchi (22 punti) e Pedretti (16), la truppa di coach Cullurà spiega le vele nel primo quarto. Nei successivi 10’ i padroni di casa colpiscono con un pesante break di 23-9. I bassaioli, però, non si scompongono, rispondono con la stessa moneta e tornano al comando nel terzo segmento (58-51). L’ennesimo parziale (11-0) chiude i giochi e vale due punti d’oro.

In pressing

Mazzano domina Viadana e mantiene il pressing su Ospi e Bottanuco (90-72). La Nbb da il via alle danze con un parziale di 19-10. Nel secondo periodo le due formazioni si equivalgono. Al rientro, Russo sbaraglia la difesa e infligge un pesantissimo colpo agli ospiti. Nell’ultima frazione la truppa di Lorusso non tentenna e archivia la pratica.

Sul Sebino

Pisogne ci prova ma è costretto ad arrendersi a Bottanuco (88-77). I sebini, sul parquet dei primi in classifica, cercano di imporsi con Poli (22 punti) e Bianchi (17), ma la profondità del roster rivale ha la meglio. I bresciani reggono l’urto nel primo quarto. Nei successivi 20’, però, Sirtori e compagni prendono campo, mandando ko Moreno e compagni.

La classifica

Bottanuco 24 p.ti; Ospitaletto e Mazzano 22; Gorgonzola* 20; Casalasco* 18; Gussago* 16; Manerbio* e Viadana 14; San Pio 12; Seriana*, Verolanuova e Cernusco 10; Pisogne e Calolzio 8; Gorle 6; Busnago* 4 (* una partita in meno).