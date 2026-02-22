Basket, serie C: Manerbio cade a Viadana, Ospitaletto domina Cernusco

Nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie C, Manerbio cade sul parquet di Viadana e complica la corsa ai play-off, mentre Ospitaletto domina in casa contro Cernusco.

Nel Mantovano

Manerbio perde lo scontro play-off con Viadana (68-47). I bassaioli faticano a sbloccarsi nella prima frazione, mettendo a referto solamente 13 punti (19-13). Nei successivi 10’, nessuna delle due formazioni riesce a imporsi, con i padroni di casa che mantengono i due possessi di distanza (34-28 al 20’).

Al rientro, i Lupi subiscono nuovamente l’intensità di Marie (20 punti) e compagni, che mettono a referto un break di 17-7 (51-35 al 30’). Nell’ultima frazione, Manerbio non si arrende, ma il divario è ormai troppo ampio e i ragazzi di coach Moreno sono costretti ad alzare bandiera bianca. Nelle fila dei biancoverdi provano a restare agganciati al match Bona e Prestini, entrambi autori di 10 punti.

In Franciacorta

Ospitaletto domina nel terzo quarto contro Cernusco e ottiene la terza vittoria consecutiva (91-84). Davanti al proprio pubblico, la truppa di coach Rossi trova in Giorgini (22 punti), Toure (18) e Grazioli (16) i cardini a cui aggrapparsi per dominare la Libertas. I franciacortini faticano a imporre il proprio ritmo nei primi 20’, subendo nella seconda frazione un pesante parziale di 28-15 (45-33 al 20’). La pausa lunga revitalizza il Cxo che, grazie a un parziale di 31-13, prende il pallino del match e ottiene due punti d’oro per restare in scia di Casalasco.

Classifica

Bottanuco 42 p.ti; Casalasco 38; Ospitaletto 36; Mazzano 34; Gorgonzola e Gussago 30; Viadana 28; Manerbio e San Pio 24; Seriana 22; Pisogne 16; Verolanuova 14; Busnago e Cernusco 12; Gorle e Calolzio 10.