Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, serie C: Manerbio cade a Viadana, Ospitaletto domina Cernusco

Tommaso Olivari
Terza vittoria consecutiva per i Franciacortini. Ottime prestazioni per Giorgini, Toure e Grazioli
Coach Rossi dell'Ospitaletto - © www.giornaledibrescia.it
Coach Rossi dell'Ospitaletto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie C, Manerbio cade sul parquet di Viadana e complica la corsa ai play-off, mentre Ospitaletto domina in casa contro Cernusco.

Nel Mantovano

Manerbio perde lo scontro play-off con Viadana (68-47). I bassaioli faticano a sbloccarsi nella prima frazione, mettendo a referto solamente 13 punti (19-13). Nei successivi 10’, nessuna delle due formazioni riesce a imporsi, con i padroni di casa che mantengono i due possessi di distanza (34-28 al 20’).

Al rientro, i Lupi subiscono nuovamente l’intensità di Marie (20 punti) e compagni, che mettono a referto un break di 17-7 (51-35 al 30’). Nell’ultima frazione, Manerbio non si arrende, ma il divario è ormai troppo ampio e i ragazzi di coach Moreno sono costretti ad alzare bandiera bianca. Nelle fila dei biancoverdi provano a restare agganciati al match Bona e Prestini, entrambi autori di 10 punti.

In Franciacorta

Ospitaletto domina nel terzo quarto contro Cernusco e ottiene la terza vittoria consecutiva (91-84). Davanti al proprio pubblico, la truppa di coach Rossi trova in Giorgini (22 punti), Toure (18) e Grazioli (16) i cardini a cui aggrapparsi per dominare la Libertas. I franciacortini faticano a imporre il proprio ritmo nei primi 20’, subendo nella seconda frazione un pesante parziale di 28-15 (45-33 al 20’). La pausa lunga revitalizza il Cxo che, grazie a un parziale di 31-13, prende il pallino del match e ottiene due punti d’oro per restare in scia di Casalasco.

Classifica

Bottanuco 42 p.ti; Casalasco 38; Ospitaletto 36; Mazzano 34; Gorgonzola e Gussago 30; Viadana 28; Manerbio e San Pio 24; Seriana 22; Pisogne 16; Verolanuova 14; Busnago e Cernusco 12; Gorle e Calolzio 10.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario