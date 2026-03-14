Basket, serie C: Mazzano piega Pisogne nel derby

Nella ventottesima giornata di serie C, Mazzano si prende il derby con Pisogne. Luci e ombre negli altri match: Ospitaletto e Verolanuova portano a casa i due punti, mentre Manerbio e Gussago non riescono a imporre il proprio ritmo.

Ospitaletto liquida agilmente di Viadana e continua la propria marcia (88-75). I franciacortini, privi di Parravicini impegnato con Trento nella Next Gen EuroLeague, schiacciano gli avversari grazie alle ottime prove di Giorgini (21 punti) e Mora (18). Il Cxo, già sicuro di uno spot nei play-off, si mantiene saldo nelle prime posizioni, assicurandosi il fattore campo nel primo turno.

Manerbio tracolla davanti al proprio pubblico contro Busnago (75-71). I bassaioli, alla seconda sconfitta consecutiva tanto inattesa quanto pesante, dovranno sperare in un miracolo per poter accedere alla post-season. I primi due quarti sono equilibrati, con i Lupi che chiudono sopra di tre lunghezze (42-39). Al rientro, però, la Fortitudo alza i ritmi e sbaraglia i bresciani.

Verolanuova trionfa nello scontro diretto in chiave play-out contro Cernusco (78-75). La truppa di coach Cullurà la spunta al fotofinish grazie alla tripla di Idiaru e al canestro del sempre imprescindibile Amoruso. A trascinare i bassaioli ci pensano però Cucchi (26 punti) e Negroni (15).

Gussago, nonostante un ottimo match, è costretto ad alzare bandiera bianca contro Casalasco (69-63). Lo Yes Basketball si aggrappa a Fossati (17 punti) e Veronesi (13) per provare a impensierire la seconda forza del campionato. Casalasco, però, risponde colpo su colpo e, nel secondo tempo, allunga e chiude i conti.

Il derby

Mazzano doma Pisogne e si aggiudica il derby (87-77). La Nbb, condotta da un fantasmagorico Balogun da 22 punti, mantiene salda la quarta posizione. Nei primi due quarti i franciacortini impongono il loro ritmo, spinti da un Balogun in forma smagliante (67-55). Al rientro, i padroni di casa si compattano in fase difensiva, trovano spazio in attacco con le giocate di Moreno e provano a dare del filo da torcere ai rivali. La squadra di coach Lorusso, però, mantiene alta la concentrazione e manda ko gli avversari.

Classifica

Bottanuco* e Casalasco 46 p.ti; Ospitaletto 42; Mazzano 40; Gorgonzola* 36; Gussago e Viadana 32; San Pio* 28; Manerbio 26; Seriana* 22; Pisogne 18; Verolanuova e Busnago 16; Calolzio* e Cernusco 14; Gorle* 12 (* una partita in meno).