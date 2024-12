Basket serie C, riflettori puntati sul derby Pisogne-Ospitaletto

Le squadre scaldano i motori. Al via la decima giornata di serie C. Dopo oltre due mesi di campionato, il girone H entra nel vivo con gli ultimi tre turni prima della pausa invernale.

La prima palla a due per le bresciane sarà domani, sabato, alle 18.30. A sfidarsi nell’unico derby in programma saranno Pisogne e Ospitaletto, mentre Gussago, Manerbio e Mazzano ospiteranno, invece, rispettivamente San Pio, Bottanuco e Viadana.

La sfida bresciana

I lacustri, reduci dalla cocente sconfitta rimediata a Mazzano (-33), andranno a caccia del riscatto contro il Cxo. Tra le mura amiche, i sebini si esprimono al meglio, come testimonia anche il record positivo di 3-1. «Dovremo essere bravi a contenere il tiro da tre punti e non farci trascinare dal loro ritmo – sottolinea coach Tritto –. Sarà fondamentale non regalare nulla a Moss, mentre Pollini e Tonelli dovranno essere limitati soprattutto nelle iniziative dalla lunga distanza».

I Franciacortini si presentano a Pisogne con il vento in poppa, forti di due successi consecutivi contro avversari di alto calibro come Mazzano e Casalasco. Coach Di Matteo potrà contare ancora sull’asse Moss-Tonelli-Pollini e su un Reghenzi in grande spolvero. «Sono una squadra molto tosta e, con l’aggiunta di Poli, hanno trovato un giocatore di categoria che porta molta energia e intensità – afferma il coach –. Sarà fondamentale limitare Bianchi, che è il loro go-to guy. Inoltre, dovremo prestare molta attenzione al post basso del duo Cancelli-Moreno e alle uscite di Caramatti. Sarà importante sfruttare la nostra energia difensiva e migliorare la fase offensiva rispetto alla gara contro Casalasco».

Le altre gare

Trascinati dai 43 punti del dynamic duo contro Gorle, Gussago cerca il tris per raggiungere la vetta, attualmente presidiata da Seriana. Il match contro San Pio si preannuncia di alto livello: il cambio in panchina dei mantovani, con l’arrivo di coach Tosetti, ha dato il risultato sperato, con due vittorie consecutive. Per i ragazzi di coach Guindani, sarà cruciale contenere il gigantesco Gadiliauskas, miglior marcatore di San Pio con 13.9 punti di media.

Manerbio, dopo aver interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive contro Soresina, è inciampata sul campo di Chiari. I bassaioli sperano nel recupero di capitan Bona – la decisione definitiva arriverà domani – che, se disponibile, dovrà caricarsi sulle spalle il gruppo guidato da coach Maxi Moreno.

A chiudere la giornata di sabato, con palla a due alle 21, sarà la sfida tra Nbb e Viadana. Forte del risultato ottenuto nel derby contro Pisogne, la truppa di coach Lovino tenterà di spazzare via anche i mantovani, attualmente ultimi in classifica.

La contesa tra Seriana e Chiari, inizialmente prevista per sabato alle 18.15, è stata rinviata a mercoledì 11 alle 21. Il Pentavac affronterà la capolista con l’obiettivo di dimostrare il suo valore.