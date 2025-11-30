Giornale di Brescia
Basket

Basket, serie C: Ospitaletto batte Busnago, Verolanuova cade con San Pio

Tommaso Olivari
I franciacortini, privi di Santinon, Doneda e Fallou, trovano in Giorgini e Mora le ancore a cui aggrapparsi. Quinta sconfitta consecutiva invece per i bassaioli
Il coach dell'Ospitaletto Pietro Rossi - Foto Sebastiano Ronzani
Nel posticipo della dodicesima giornata di serie C, Ospitaletto, di ritorno da Villafranca di Verona dove ha disputato la Next Gen Cup, batte Busnago, mentre continua la striscia negativa di Verolanuova anche contro San Pio.

In Franciacorta

Ospitaletto, nonostante le fatiche della Next Gen Cup, difende il proprio parquet dagli assalti del fanalino di coda Busnago (67-52). I franciacortini, privi di Santinon, Doneda e Fallou, trovano in Giorgini (17 punti) e Mora (13) le ancore a cui aggrapparsi. Ritmi bassi e canestri che faticano a muoversi nelle prime due frazioni, con il Cxo che chiude avanti di tre lunghezze (29-26). Coach Rossi riesce a scuotere i suoi ragazzi all’intervallo, che schiacciano sull’acceleratore e raggiungono Mazzano e Gorgonzola a quota 18.

Nel Mantovano

Continua il periodo buio di Verolanuova: contro San Pio arriva la quinta sconfitta consecutiva (81-77). La neopromossa Lic, dopo una buona partenza stagionale, non riesce più a imporsi sugli avversari ed è costretta ad arrendersi anche nel mantovano. I bassaioli reggono l’urto nella prima frazione, ma il break di 24-14 del secondo quarto vale il +14 per i padroni di casa (42-28 al 20’). Al rientro, la truppa di coach Cullurà non alza bandiera bianca e prova a farsi sentire in fase offensiva. Mantova, però, non si distrae e chiude i giochi. Nonostante la sconfitta, ottime le prove di Pedretti (24 punti), Cucchi (14), Negroni (12) e Amoruso (10).

La classifica

Bottanuco 20 p.ti; Mazzano, Gorgonzola e Ospitaletto 18; Gussago e Casalasco 16; Viadana 14; Manerbio 12; Seriana e San Pio 10; Pisogne, Calolzio e Cernusco 8; Verolanuova e Gorle 6; Busnago 4.

