Basket, serie C: Ospitaletto-Pisogne, tre overtime per decidere il derby

Il turno infrasettimanale di serie C, valido per la decima giornata, ha regalato emozioni in un mercoledì all’insegna dei derby: Ospitaletto e Manerbio hanno rispettivamente battuto Pisogne e Verolanuova, mentre Gussago e Mazzano si sono imposte su Gorle e San Pio.

Manerbio si rilancia: battuta Verolanuova

Manerbio si aggiudica il derby contro Verolanuova e prova a rilanciarsi dopo un avvio di stagione complicato (79-71). Prima frazione di gara giocata su ritmi serrati: Cucchi apre la contesa, ma il break di 7-0 manerbiese dà subito la carica ai padroni di casa. Nei successivi 18’ le due formazioni si equivalgono, con la Lic che riesce a toccare il +7 grazie ai liberi di Pedretti e la tripla di Amoruso (top scorer con 27 punti). La pausa lunga carica la truppa di coach Moreno che torna a quattro lunghezze di distanza. Negli ultimi 10’ Manerbio mantiene il pallino del gioco e chiude i conti con le giocate clutch di Prestini (19 punti).

Ospitaletto-Pisogne: tre overtime per decidere il derby

Ospitaletto trionfa nel derby infinito contro Pisogne, risolto al terzo overtime dal canestro allo scadere di Toure (105-102). I lacustri cominciano nel migliore dei modi grazie agli 11 punti di Marchetti (29 punti a fine gara). Nel secondo periodo, però, i franciacortini prendono campo e volano sul +4 (46-42). L’intervallo scuote Bianchi (10) e compagni che danno fuoco alle polveri e colpiscono con un pesante parziale di 24-15 (66-61 al 30’). Nell’ultima frazione i padroni di casa lottano su ogni pallone e riescono a mandare il match all’overtime grazie al canestro finale di Mora (10).

Ai supplementari Giorgini (23) e Moreno (24) prendono per mano i compagni, ma la sfida non trova padrone e si va al secondo overtime (84-84). Nei successivi 5’ l’equilibrio continua a regnare sovrano e nessuna delle due squadre riesce a chiudere l’incontro (90-90 al 50’). Si allargano i canestri nel terzo overtime, con le due compagini che continuano a duellare senza esclusione di colpi. Gli ultimi 30’’ regalano ulteriore spettacolo: il canestro di Toure (19) manda il pubblico in visibilio, mentre lo 0/2 dalla lunetta di Bianchi spegne definitivamente le speranze dei biancoblu.

Mazzano riparte dopo il ko: San Pio battuta

Mazzano, dopo la sconfitta contro Gorgonzola, torna subito alla vittoria ai danni di San Pio (104-95). I biancoverdi non si lasciano scoraggiare dal primo ko stagionale e riprendono a macinare punti. A dettar legge sul parquet sono i soliti indomabili Balugun (28 punti), Mastrangelo e Dilascio (rispettivamente con 17) che conducono il parziale nel secondo quarto, chiudendo i giochi.

Gussago domina a Gorle e vola a quota 12 punti

Gussago incanta sul parquet di Gorle e vola a quota 12 punti (77-64). Nelle fila dei biancorossi spicca il dynamic duo che combina per 41 punti. Sono proprio Veronesi (22) e Fossati (19) a mantenere alta la concentrazione nel primo tempo. Al rientro, la squadra di Scaroni prende campo e dilaga con un parziale di 21-9 che archivia il match con ancora un quarto da disputare.

La classifica

Mazzano 18 p.ti; Gorgonzola e Bottanuco 16; Ospitaletto 14; Gussago, Viadana e Casalasco 12; Pisogne, Manerbio, San Pio e Seriana 8; Verolanuova, Gorle, Cernusco e Calolzio 6; Busnago 4.