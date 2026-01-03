Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago

Nella sedicesima giornata di serie C, Ospitaletto vince il derby contro Gussago, mentre Manerbio si arrende all’overtime contro Casalasco.

Ospitaletto-Gussago

Ospitaletto, trascinato dall’mvp Fallou (21 punti), vince il derby montagna russa contro Gussago (81-76). Moss-Arici show nella prima frazione di gara: l’ex capitano della Germani (14) apre il derby in penetrazione. Arici (24) replica con 11 punti, ma i cinque punti consecutivi di Moss e la bomba di Grazioli valgono il +5. I biancoverdi dominano l’inizio della seconda frazione dall’arco: Parravicini suona la carica con due bombe, mentre le triple di Moss e Grazioli completano l’opera. Fossati (15) e Veronesi provano a ridurre il gap, ma i canestri di Mora e Giorgini (19) tarpano le ali agli ospiti (49-32 al 20’). Al rientro la musica cambia: i biancorossi, guidati da Arici, colpiscono con un parziale di 10-0 e tornano sul -7. Fallou cerca di contenere le perdite interrompendo il break, ma l’inerzia del match è ormai in favore dei ragazzi di coach Scaroni (59-57 al 30’). Nell’ultima frazione le due formazioni non abbassano i ritmi: Fossati e soci mantengono alta la concentrazione fino al +5. I padroni di casa, però, si ricompattano in fase difensiva e, trascinati dalle schiacciate di Fallou e dai liberi di Giorgini, mandano ko i rivali.

Manerbio-Casalasco

Casalasco espugna il parquet di Manerbio all’overtime (88-83). Bona (18 punti) e Prestini (23) fanno il bello e il cattivo tempo nei primi 10’, ma il tandem Zugno-Cristofori non si lascia intimidire e scava un solco sul +6. Nei successivi 10’, i bassaioli cercano di riprendere campo con i canestri dell’asse Bravi-Feraboli-Prestini. I lampi di Silva, però, colgono impreparati i manerbiesi che scivolano sul -7 (43-36 al 20’). Nei successivi 20’, la truppa di coach Moreno recupera lo svantaggio e forza l’overtime. Ai supplementari Casalasco non sbaglia e chiude i giochi.

La classifica

Bottanuco*, Ospitaletto e Mazzano 26 p.ti; Gorgonzola* e Casalasco 24; Gussago 20; Manerbio e Viadana* 14; San Pio* e Verolanuova* 12; Seriana e Cernusco* 10; Pisogne*, Gorle* e Calolzio 8; Busnago 6 (* una partita in meno).