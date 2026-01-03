Giornale di Brescia
Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago

Tommaso Olivari
Nella sedicesima giornata ha giocato anche Manerbio, che si arrende contro Casalasco
Giorgini ha segnato 19 punti
Nella sedicesima giornata di serie C, Ospitaletto vince il derby contro Gussago, mentre Manerbio si arrende all’overtime contro Casalasco.

Ospitaletto-Gussago

Ospitaletto, trascinato dall’mvp Fallou (21 punti), vince il derby montagna russa contro Gussago (81-76). Moss-Arici show nella prima frazione di gara: l’ex capitano della Germani (14) apre il derby in penetrazione. Arici (24) replica con 11 punti, ma i cinque punti consecutivi di Moss e la bomba di Grazioli valgono il +5. I biancoverdi dominano l’inizio della seconda frazione dall’arco: Parravicini suona la carica con due bombe, mentre le triple di Moss e Grazioli completano l’opera. Fossati (15) e Veronesi provano a ridurre il gap, ma i canestri di Mora e Giorgini (19) tarpano le ali agli ospiti (49-32 al 20’). Al rientro la musica cambia: i biancorossi, guidati da Arici, colpiscono con un parziale di 10-0 e tornano sul -7. Fallou cerca di contenere le perdite interrompendo il break, ma l’inerzia del match è ormai in favore dei ragazzi di coach Scaroni (59-57 al 30’). Nell’ultima frazione le due formazioni non abbassano i ritmi: Fossati e soci mantengono alta la concentrazione fino al +5. I padroni di casa, però, si ricompattano in fase difensiva e, trascinati dalle schiacciate di Fallou e dai liberi di Giorgini, mandano ko i rivali.

Manerbio-Casalasco

Casalasco espugna il parquet di Manerbio all’overtime (88-83). Bona (18 punti) e Prestini (23) fanno il bello e il cattivo tempo nei primi 10’, ma il tandem Zugno-Cristofori non si lascia intimidire e scava un solco sul +6. Nei successivi 10’, i bassaioli cercano di riprendere campo con i canestri dell’asse Bravi-Feraboli-Prestini. I lampi di Silva, però, colgono impreparati i manerbiesi che scivolano sul -7 (43-36 al 20’). Nei successivi 20’, la truppa di coach Moreno recupera lo svantaggio e forza l’overtime. Ai supplementari Casalasco non sbaglia e chiude i giochi.

La classifica

Bottanuco*, Ospitaletto e Mazzano 26 p.ti; Gorgonzola* e Casalasco 24; Gussago 20; Manerbio e Viadana* 14; San Pio* e Verolanuova* 12; Seriana e Cernusco* 10; Pisogne*, Gorle* e Calolzio 8; Busnago 6 (* una partita in meno).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
basket serie C
