Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, serie C: Mazzano vince il derby contro Gussago

Tommaso Olivari
Manerbio e Verolanuova cadono contro Calolzio e San Pio, vincono invece Pisogne e Ospitaletto
Coach Lorusso (Mazzano) - Foto Beppe Zanardelli
Coach Lorusso (Mazzano) - Foto Beppe Zanardelli
AA

Nella ventisettesima giornata di serie C, Mazzano batte Gussago nel derby. Manerbio e Verolanuova cadono contro Calolzio e San Pio. Vincono invece Pisogne e Ospitaletto.

Le partite

Manerbio, nonostante i 26 punti di Orlandi, scivola all’overtime contro Calolzio e complica la propria corsa ai play-off (81-79). I bassaioli si impongono nei primi 30’, ma nell’ultima frazione i padroni di casa si fanno sotto, recuperano lo svantaggio e mandano il match all’overtime. Ai supplementari Calolzio completa l’opera e chiude il match.

Pisogne espugna il parquet di Seriana e si allontana dal gruppo a quota 14 punti (83-78). I sebini, trascinati da Resmini (18 punti) e Cancelli (13), si impongono nel secondo quarto e, nonostante la resistenza della Elle Erre, si assicurano i due punti.

Ospitaletto domina Busnago e aggancia Casalasco (85-61). Trascinati da Mora (20 punti) e Parravicini (15), i franciacortini allungano sul +15 già al 20’. Nel secondo tempo la truppa di coach Rossi mantiene il pallino del gioco e archivia la pratica.

Verolanuova si ferma davanti al proprio pubblico contro San Pio (72-65). La Lic si squaglia nel primo quarto e subisce un pesante parziale di 21-7. Nei successivi due segmenti i padroni di casa provano ad accorciare il divario, ma i mantovani mantengono alta la concentrazione e ottengono i due punti.

Mazzano si aggiudica il derby a Gussago e mantiene salda la quarta posizione (81-73). La Nbb, sulle ali di Dilascio (22 punti) e Balogun (21), piazza un break nel primo quarto (26-19). Nei successivi 10’ lo Yes Basketball accorcia, ma al rientro Mazzano torna a premere sull’acceleratore e manda ko gli avversari. Nelle fila di Gussago ottime prove di Veronesi (22), Trebeschi (15) e Fossati (15).

La classifica

Bottanuco* 46 p.ti; Casalasco* e Ospitaletto 42; Mazzano 38; Gorgonzola* 34; Gussago 32; Viadana* 30; San Pio 28; Manerbio 26; Seriana 22; Pisogne 18; Verolanuova, Busnago, Calolzio e Cernusco* 14; Gorle* 12 (* una partita in meno).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario