Basket, serie C: Mazzano vince il derby contro Gussago

Nella ventisettesima giornata di serie C, Mazzano batte Gussago nel derby. Manerbio e Verolanuova cadono contro Calolzio e San Pio. Vincono invece Pisogne e Ospitaletto.

Le partite

Manerbio, nonostante i 26 punti di Orlandi, scivola all’overtime contro Calolzio e complica la propria corsa ai play-off (81-79). I bassaioli si impongono nei primi 30’, ma nell’ultima frazione i padroni di casa si fanno sotto, recuperano lo svantaggio e mandano il match all’overtime. Ai supplementari Calolzio completa l’opera e chiude il match.

Pisogne espugna il parquet di Seriana e si allontana dal gruppo a quota 14 punti (83-78). I sebini, trascinati da Resmini (18 punti) e Cancelli (13), si impongono nel secondo quarto e, nonostante la resistenza della Elle Erre, si assicurano i due punti.

Ospitaletto domina Busnago e aggancia Casalasco (85-61). Trascinati da Mora (20 punti) e Parravicini (15), i franciacortini allungano sul +15 già al 20’. Nel secondo tempo la truppa di coach Rossi mantiene il pallino del gioco e archivia la pratica.

Verolanuova si ferma davanti al proprio pubblico contro San Pio (72-65). La Lic si squaglia nel primo quarto e subisce un pesante parziale di 21-7. Nei successivi due segmenti i padroni di casa provano ad accorciare il divario, ma i mantovani mantengono alta la concentrazione e ottengono i due punti.

Mazzano si aggiudica il derby a Gussago e mantiene salda la quarta posizione (81-73). La Nbb, sulle ali di Dilascio (22 punti) e Balogun (21), piazza un break nel primo quarto (26-19). Nei successivi 10’ lo Yes Basketball accorcia, ma al rientro Mazzano torna a premere sull’acceleratore e manda ko gli avversari. Nelle fila di Gussago ottime prove di Veronesi (22), Trebeschi (15) e Fossati (15).

La classifica

Bottanuco* 46 p.ti; Casalasco* e Ospitaletto 42; Mazzano 38; Gorgonzola* 34; Gussago 32; Viadana* 30; San Pio 28; Manerbio 26; Seriana 22; Pisogne 18; Verolanuova, Busnago, Calolzio e Cernusco* 14; Gorle* 12 (* una partita in meno).