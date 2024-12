Basket serie C, Mazzano e Gussago restano in vetta alla classifica

Nell’undicesima giornata di serie C di basket mantengono la vetta Mazzano e Gussago. Chiari scivola nel derby, mentre Pisogne, dopo il cambio del coach, spreca il vantaggio creato nel secondo quarto.

Mazzano vince il derby

La Nbb, trascinata da un Mastrangelo in formato Stephen Curry (22 punti con 6 triple), conquista il parquet di Chiari (64-76). Il Pentavac incassa così la prima sconfitta casalinga, nonostante la prestazione superlativa di Negroni (18). Si sfidano a scacchi i due coach nella prima frazione, sfruttando le caratteristiche principali dei loro due lunghi: se Chakir può vantare un mismatch fisico costante contro De Martin nel pitturato, lo stesso può dire del lungo clarense dal perimetro, che infatti risponde con due triple nei primi 5’. La Nbb, però, non resta a guardare e sfrutta Chakir per togliere il tappo dal canestro. Si accendono subito anche Mastrangelo e Dilascio che mantengono la contesa serrata. Presi dall’impeto e guidati dall’ispiratissimo numero 9, i bianconeri confezionano il primo break per il +7.

Il sottomano in entrata di Penati chiude il parziale ospite e archivia i primi 10’ sul 16-21. L’inizio del secondo quarto è tutto a favore dei biancorossi: Giuliani stoppa la tripla a lunga gittata di Mastrangelo e consente a Negroni di segnare per il -3. Penati si conferma decisivo e duetta con Negroni fino al 27-24. Continuano ad avere la meglio gli attacchi, con Avdiu e Fiusco che riprendono il controllo del match. De Martin brilla e punge con l’ennesima tripla. Sul calar del secondo quarto, dopo aver incantato in fase offensiva, Guiducci ruba palla e serve, da vero quarterback, Negroni per il +3 (37-34 ai 20’). In avvio di ripresa, Mazzano capovolge il risultato con un parziale di 11-2, chiuso dall’incredibile tripla di capitan De Leo (39-45). Il Pentavac non arranca e spinto ancora dal trio composto da Guiducci, Negroni e Penati, completa il sorpasso (54-50 ai 29’). Il gran gioco da tre punti di Fiusco chiude la prima mezz’ora sul -1. Negli ultimi 10’, Mastrangelo si prende la scena e, con 11 punti, sigilla la vittoria. Mazzano ottiene due punti di fondamentale importanza per mantenere la vetta della graduatoria.

Passo falso di Pisogne

Pisogne va in blackout totale negli ultimi 20’ e cade contro San Pio (86-73). Caramatti (23 punti) e Bianchi (19) guidano i compagni, ma devono arrendersi a Raskovic. I ragazzi del nuovo coach Gervasoni faticano a ingranare. Nel primo segmento i mantovani impongono il loro gioco e chiudono sul 20-14. La musica cambia completamente nei successivi 10’, con i lacustri che mettono a referto 38 punti nel solo secondo quarto. L’ennesimo episodio del Bianchi-Caramatti show, autori di 22 punti combinati nel periodo, regala a Pisogne il +17 (35-52 ai 20’). I sebini, però, non rientrano in campo e, nei due quarti successivi, rendono vano il vantaggio creato, permettendo a San Pio di ottenere i due punti.

Gussago resta in vetta

Gussago completa il poker contro Soresina (85-76) e mantiene la vetta grazie ai 34 punti del dynamic duo. Veronesi (20 punti e 16 rimbalzi) e Fossati (14 punti e 4 palle recuperate) affossano la Gilbertina, continuando la marcia spedita dello Yes Basketball. Fondamentali, per coach Guindani, anche le prove di Tedoldi (15) e Dubois (14). I biancorossi steccano solo il primo segmento (15-20), ma nei successivi tre, il numero 1 e il 19 si scatenano, dominando in entrambe le metà campo e archiviano la pratica Soresina senza particolari difficoltà.

La classifica

Mazzano, Gussago e Seriana 16 punti; Romano e Bottanuco 14; Casalasco, Manerbio e San Pio 12; Ospitaletto 10; Chiari e Gorle 8; Pisogne e Viadana 6; Soresina 4.