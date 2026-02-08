Basket, serie C: Manerbio sbanca 89-67 il parquet di San Pio

Manerbio sbanca il parquet di San Pio nel posticipo della ventiduesima giornata di serie C (89-67). Dopo la sconfitta subita la settimana precedente contro Seriana, i lupi di coach Moreno tornano a muovere la classifica aggiudicandosi un importante scontro diretto in ottica play off.

La partita

Nella prima frazione di gara i bassaioli, grazie a un ottimo gioco di squadra, scavano il primo solco e si lanciano sul +9. I mantovani, però, si dimostrano un avversario ostico e, nei successivi 10’, salgono di intensità infiggendo un parziale di 25-13 che vale il vantaggio sul +3.

L’intervallo dà la carica ai bresciani che, trascinati da Prestini e Bona, colpiscono la difesa dei padroni di casa e si portano a tredici lunghezze di distanza. Nell’ultimo periodo Franzoni e compagni mantengono il pallino del gioco e chiudono i conti. Nelle fila del Manerbio spiccano Orlandi (18 punti), Bona (13), Dalovic (12) e Bravi (10).

La classifica

Bottanuco 38 p.ti; Casalasco 34; Ospitaletto 32; Mazzano e Gorgonzola 30; Gussago e Viadana 26; Manerbio 24; San Pio e Seriana 20; Pisogne 16; Verolanuova e Cernusco 12; Gorle, Busnago e Calolzio 10.