Basket serie C, l’Ospitaletto vince il derby contro il Pisogne

Nella decima giornata di serie C trionfa Ospitaletto nel derby contro Pisogne. Vincono anche Mazzano e Gussago, cade ancora Manerbio.

Sfida bresciana

L’Ospitaletto non si ferma più e, grazie a una difesa di altissimo livello, chiude il tris contro Pisogne (58-84). Nei franciacortini spiccano le ottime prestazioni di Tonelli (18 punti, 7 rimbalzi e 3 palle rubate), Moss (16 punti, 5 rimbalzi, 5 palle rubate) e Pollini (13 punti e 4 palle rubate). Ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Caramatti e i 13 di Bianchi. Si sbloccano subito Tonelli e Bianchi, che guidano le rispettive compagini nei primi 2’.

Moss stoppa la conclusione dalla lunga distanza di Caramatti, che non si scoraggia e realizza 5 punti consecutivi. Il Cxo, dopo la penetrazione di Tonelli, si accende con un ottimo giro palla e scava il primo solco. Il timeout chiamato da coach Tritto abbassa i ritmi, ma non sortisce l’effetto sperato, con Pollini che chiude il parziale di 8-0 dei rosaviola. Moss alza ulteriormente l’intensità difensiva e guida i suoi sul +10 (13-23 10’).

Seconda Frazione

La seconda frazione si apre con 5 punti consecutivi di Caramatti. Tonelli continua a spingere sull’acceleratore: prima si inventa un canestro da campione, poi serve Vezi per il 24-37. Moss, protagonista in fase difensiva con 5 palle rubate e 2 stoppate nel solo primo tempo, continua a dominare. Prima dell’intervallo, capitan Tignonsini accorcia sul -11 (30-41 20’). Al rientro, Tonelli brucia ancora la retina per il +14.

I lacustri, però, cambiano marcia e pizzano il break che li riporta sotto la doppia cifra di svantaggio (36-44 24’). Pollini non esita dall’angolo e ferma il parziale dei rivali. Caramatti non accenna a placarsi e, con 7 punti consecutivi, agguanta il -4. Tonelli sprizza basket da tutti i pori e, con due bombe dall’altissimo coefficiente di difficoltà, trascina Ospitaletto nuovamente sul +9.

Nel finale, Moss sale ancora in cattedra: il numero 34 appoggia prima al tabellone e l’azione seguente trova Coppi per il +13 alla mezz’ora. L’ennesima transizione guidata da Pollini e la tripla di un intramontabile David Moss, lanciano i franciacortini sul +22. I lacustri continuano a provarci fino alla sirena finale, ma a spuntarla, nel derby bresciano, è Ospitaletto che infila la terza vittoria consecutiva.

Gussago-San Pio

Fossati, Ghirlanda e Outmane guidano la rimonta di Gussago contro San Pio (73-70). I franciacortini, trascinati da uno straordinario Fossati (24 punti, 7 rimbalzi e 6 assist), ribaltano lo svantaggio di 11 lunghezze accumulato nel terzo quarto e agganciano, anche se con una partita in più, la capolista Seriana. Gadiliauskas, autore di 20 punti, guida i compagni nel primo tempo (27-39 al 30’). Nella terza frazione, Tassone e il numero 31 spingono i mantovani a toccare il +15. L’ultimo quarto è tutto a tinte biancorosse: i ragazzi di coach Guindani alzano l’intensità e completano una rimonta che vale ben più di due punti.

Manerbio-Bottanuco

I lupi lottano con gli artigli e con i denti, ma si arrendono nel finale contro Bottanuco (73-75). In casa Manerbio brillano Paderno (20 punti) Crescini (14) e Arcidiacono (14). Al PalaMario parte fortissimo il Bresciangrana: Franzoni e Paderno dettano legge e scrivono il primo parziale di 14-2. I bergamaschi si fanno sotto, ma Arcidiacono chiude sul 25-17 al 10’. Gli ospiti cambiano marcia nel secondo quarto e toccano il -3 prima dell’intervallo. Crescini e Paderno tengono botta, ma alla mezz’ora il punteggio è in parità (58-58). Nell’ultima frazione è ancora Paderno il più attivo nei bassaioli, ma i 9 punti di Franco mandano i titoli di coda.

Mazzano-Viadana

Mazzano fatica ma archivia la pratica Viadana grazie ad un’ottima terza frazione (67-58). La Nbb si aggrappa ai suoi leader e raggiunge la vetta della graduatoria. I padroni di casa sbagliano completamente approccio nella prima frazione, scivolando sotto i colpi dell’asse Oliviere-Batalskyi (15-20 10’). Nel secondo periodo, la truppa di coach Lovino accorcia le distanze e, quasi allo scadere, la tripla di Mastrangelo chiude sul 31-34. La pausa lunga fa bene ai bresciani che, spinti da Mastrangelo, De Leo e Dilascio, prendono il controllo del match (53-43 30’). Negli ultimi 10’, gli ospiti non demordono e tornano a -5, ma Mastrangelo e Dilascio si prendono ancora la scena e chiudono la sfida.

La classifica

Seriana*, Mazzano, Romano e Gussago 14 p.ti; Bottanuco e Casalasco 12; Manerbio, Ospitaletto e San Pio 10; Gorle 8; Pisogne e Chiari* 6; Soresina e Viadana 4 (* una partita in meno).