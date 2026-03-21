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Basket serie C, Gussago cade sul parquet di Manerbio

Tommaso Olivari
Verolanuova ottiene due punti, mentre Pisogne si arrende sul finale: com’è andata la penultima giornata di campionato
Coach Moreno del Manerbio
Coach Moreno del Manerbio
AA

Nella penultima giornata di serie C, Gussago, già sicuro dell’accesso ai play-off, cade sul parquet di Manerbio. Verolanuova convince e ottiene i due punti, mentre si arrende sul finale Pisogne.

Il derby

Manerbio tira fuori gli artigli e si sbarazza di Gussago nel derby (78-73). I Lupi dovranno ora osservare e attendere l’esito del match di San Pio per sperare, nell’ultima giornata, di agguantare l’ultimo spot per la post-season. Nei primi due quarti nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, con i padroni di casa che chiudono sopra di quattro lunghezze. Nel terzo quarto la truppa di coach Moreno, trascinata da Orlandi, allunga sul +8. Nell’ultima frazione i franciacortini provano a farsi sotto, ma i bassaioli non si scompongono e chiudono i giochi. Nel Manerbio brillano Feraboli (17 punti), Prestini (14), Dalovic (12) e Franzoni (12). Per lo Yes Basketball, nonostante la sconfitta, spiccano le prove di Veronesi (20 punti) e Arici (14).

Pisogne e Verolanuova

Pisogne butta via il match contro Bottanuco nell’ultima frazione di gara (71-67). I sebini, trascinati da Pedretti (19 punti) e Poli (17), disputano tre quarti perfetti contro la prima della classe, toccando al 30’ il +9. Nell’ultimo quarto, però, i lacustri subiscono un parziale di 17-4 e devono alzare bandiera bianca.

Verolanuova si impone su Gorle e resta agganciata al gruppo a quota 18 punti (69-64). La Lic di coach Cullurà, dopo un ottimo primo quarto, regge l’intensità degli avversari e si assicura due punti d’oro. Per i bassaioli ottime le prestazioni dei soliti Negroni (17 punti), Amoruso (16) e Cucchi (14).

Classifica

Bottanuco 50 p.ti; Casalasco 46; Ospitaletto* 44; Mazzano* e Gorgonzola 40; Gussago e Viadana* 32; San Pio* 30; Manerbio 28; Seriana 24; Pisogne, Verolanuova e Busnago 18; Calolzio e Cernusco 14; Gorle 12 (* una partita in meno).

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