Basket serie C, due big match e un derby nel menù di giornata

L’ultima giornata prima della pausa invernale è alle porte, e le bresciane puntano a chiudere l’anno con una vittoria. Il programma natalizio propone, come piatti forti, gli scontri al vertice tra Seriana-Mazzano e Romano-Gussago. Nel derby della dodicesima giornata, invece, Pisogne dovrà vedersela con Manerbio.

Il derby

Domani, sabato alle 19, sarà il turno del primo e unico derby di giornata. Pisogne, nonostante il cambio del coach e un secondo quarto praticamente perfetto, non è riuscita ad imporsi su San Pio. Bianchi – il secondo miglior marcatore della competizione con 19.5 punti per partita – e Caramatti si però confermati ad alti livelli e sperano di continuare a pungere anche contro i bassaioli.

«Renè e Claudio sono dei terminali offensivi importanti per noi – sottolinea coach Gervasoni –. Stiamo lavorando molto sulla difesa di squadra e ogni singolo dovrà dare un contributo importante. Manerbio è una formazione esperta che fa della difesa la fase portante del proprio gioco. Dovremo limitare Prestini, sia fronte che spalle a canestro, e Crescini con le sue uscite da tre punti».

I lupi, nonostante le assenze del capitano Bona e di Trazzi, sono stati guidati da Prestini alla vittoria contro il Cxo. I bassaioli cercheranno di sfruttare il buon momento per tornare nei piani alti della classifica. «Bianchi e Caramatti sono due giocatori importantissimi, ma non dimenticherei Poli, che possiede un atletismo straordinario e un talento offensivo da campione – sottolinea coach Moreno –. Complici le nostre assenze, sarà molto complesso affrontare Pisogne perché ci manca fisicità».

Ospitaletto in trasferta

Palla a due alle 20.15 per Ospitaletto, impiegata sul parquet bergamasco di Bottanuco. I franciacortini di coach Di Matteo puntano a riscattarsi dopo la battuta d’arresto subita contro Manerbio.

I big match

Alle 20.30 tempo di big match: Romano-Gussago e Seriana-Mazzano. I ragazzi di coach Guindani vogliono mettere la quinta e chiudere la pausa invernale in prima posizione. Lo Yes Basketball affronterà Romano, reduce dalla pesante sconfitta rimediato contro l’ex fanalino di coda Viadana. «Il periodo positivo che stiamo vivendo è frutto del costante lavoro che facciamo in palestra – spiega coach Guindani –. Siamo riusciti a trovare continuità dal punto di vista del rendimento e sta aumentando anche l’alchimia tra i componenti della squadra. Romano ha giocatori di talento e sono molto efficaci in fase offensiva. Dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione alta, soprattutto dal punto di vista difensivo, e far girare palla in fase offensiva».

La Nbb, prima della classe per scontri diretti, sfiderà Seriana con un solo obiettivo: chiudere il 2024 in testa alla graduatoria. Coach Lovino si affiderà al trio delle meraviglie, composto da Mastrangelo, De Leo e Dilascio, per tentare di fermare l’avanzata dei bergamaschi e guadagnare due punti di distacco.

Chiari nel posticipo

Nel posticipo domenicale, alle 18, il Pentavac Chiari affronterà, al PalaSguaitzer, San Pio. La lente d’ingrandimento è puntata sullo scontro tra De Martin e Gadiliauskas, due lunghi che permettono alle rispettive squadre di aprire il campo e offrire soluzioni e spaziature differenti.