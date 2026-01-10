Basket, serie C: trionfo per Manerbio, Pisogne, Mazzano e Ospitaletto

Nella diciassettesima giornata di serie C, trionfano Manerbio, Pisogne, Mazzano e Ospitaletto, mentre cadono Gussago e Verolanuova.

Manerbio e Verolanuova

Manerbio sbanca il parquet di Cernusco grazie a un perfetto ultimo quarto (87-76). Primo tempo dai due volti per i bassaioli: nella prima frazione i ragazzi di coach Moreno subiscono l’intensità della Libertas, ma riescono a restare in partita (22-21 al 10’). Nei successivi 10’ i padroni di casa prendono campo e, spinti dalle accelerazioni di Mare, volano sul +5 (40-35 al 20’). Al rientro i biancoverdi sfruttano le sfuriate di Orlandi e Feraboli per ottenere due punti d’oro.

Verolanuova ci prova ma deve arrendersi sul parquet di Busnago (79-72). La Lic parte forte nella prima frazione, ma nei successivi 10’ subisce l’intensità di Perego. Nel terzo periodo, Busnago fa la voce grossa e tocca il +17. Negli ultimi 10’ la Lic ha un sussulto d’orgoglio, ma, nonostante il parziale di 19-9, la Fortitudo amministra il match.

Gussago e Pisogne

Gussago affonda nel secondo tempo contro Viadana (81-71). Lo Yes Basketball sfrutta il fattore campo nei primi 20’, conducendo il match sul 44-42 al 20’. L’intervallo, però, è fatale per i franciacortini, che si spengono sotto i colpi di Batalskyi e Seck.

Pisogne preme sull’acceleratore nel finale e archivia il match contro Calolzio (76-69). I lacustri si impongono sui rivali grazie alla solita clamorosa prova offensiva di Bianchi (23 punti). Nessuna delle due formazioni riesce a imporsi fino al 30’. Nell’ultimo quarto, però, i bresciani prendono campo e chiudono i giochi.

Ospitaletto e Mazzano

Ospitaletto si impone anche su Bottanuco e vince la dodicesima partita consecutiva (95-79). Il Cxo sbanca il parquet della prima della classe grazie alle prove di Mora (29 punti) e Santinon (24). Primi due quarti di assoluto equilibrio, con le due squadre che duellano a viso aperto (46-46 al 20’). Nei successivi 20’, Ospitaletto prende campo e manda ko gli avversari.

Mazzano spazza via Seriana nel secondo periodo (94-76). La Nbb, sulle ali di Mastrangelo (17 punti) e Balogun (16), parte forte e alza ulteriormente i ritmi nel secondo periodo, sbarazzandosi della Elle Erre con un parziale di 29-11 (52-33 al 20’). Al rientro, Mazzano amministra il vantaggio creato e agguanta la vetta.

La classifica

Ospitaletto, Mazzano e Bottanuco 28 p.ti; Gorgonzola* 26; Casalasco* 24; Gussago 20; Viadana 18; Manerbio 16; San Pio* e Verolanuova 12; Gorle*, Pisogne, Cernusco e Seriana 10; Busnago e Calolzio 8 (* una partita in meno).