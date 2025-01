Basket serie C, Chiari si prende il derby con Pisogne

Nei posticipi della tredicesima giornata di serie C, Chiari trionfa nel derby contro Pisogne, mentre Ospitaletto archivia agilmente la pratica Soresina.

Le due bresciane

I liberi di capitan Zangrandi chiudono il derby: Chiari completa la rimonta nel finale e si sbarazza di Pisogne (66-64). A consegnare i primi punti del 2025 al Pentavac sono proprio Zangrandi (14 a fine gara), Negroni (14) e Monella (8). Per i sebini sugli scudi un incontenibile Moreno (19 punti) e i soliti Bianchi e Caramatti (11 a testa).

Nel primo derby di serie C del nuovo anno, le due sfidanti alzano subito i ritmi in fase offensiva. Monella apre le marcature con un bellissimo jumper dal post basso, ma il vantaggio dei padroni di casa dura poco. Bianchi, sfrutta benissimo il blocco portato da Moreno e penetra la difesa clarense come un coltello nel burro. La contesa vive poi una fase di sorpassi e contro-sorpassi, con Monella, De Martin e Zangrandi che replicano colpo su colpo a Cancelli.

A metà del quarto, il tandem Moreno-Bianchi realizza otto punti consecutivi (9-14 7’). Nei restanti 3 minuti, Pisogne si accende dalla lunga distanza e vola sul +13 (12-25 10’). Nel secondo quarto, gli ospiti continuano a spingere sull’acceleratore. Marchetti e Bianchi provano ad azzannare la giugulare del match. L’antisportivo dato a Bianchi e la preghiera di Negroni ridanno morale ai ragazzi di coach Blasizza, che riescono a risalire dal -18 al -6 (27-33 16’).

Dopo l’intervallo

Nonostante i tentativi di Moreno, Poli e Caramatti di svegliare i compagni, i clarensi riescono a rosicchiare l’ennesimo punticino, portandosi all’intervallo sul 33-38. Al rientro, il copione si ripete: il match resta in equilibrio. Nssuna delle due squadre è capace di imporsi. Pisogne trova in Moreno il proprio faro offensivo, riuscendo a tener botta alle sfuriate di Zangrandi (47-53 30’).

Nell’ultima frazione, le due formazioni danno fondo a tutte le loro energie. Nei primi 5’, il Pentavac spinge sull’acceleratore e, con un parziale di 11-2, prende il controllo della gara. Moreno e Bianchi fermano il break, ma la tripla di Monella e i liberi di Zangrandi archiviano il derby. Chiari si conferma squadra solidissima tra le mura amiche (4-1), mentre Pisogne non riesce a sfruttare il momento favorevole.

Il Cxo

Ospitaletto non sbaglia in casa e batte la Gilbertina Soresina (82-68). Tra le file del Cxo brillano Reghenzi (21 punti), Moss (14) e Tonelli (12). Nel primo quarto, nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo della sfida. Oluic sblocca la contesa, ma Pollini, in dubbio fino alla fine per un problema alla spalla, colpisce subito la difesa ospite per il pareggio. Successivamente, Reghenzi prende per mano i compagni e riesce a tenere testa agli 11 punti combinati di Oluic e Pala (18-15 10’).

Ospi, ad inizio secondo quarto, tocca il +5, ma tre bombe del duo Manini-Mangiapane accorciano sul -2. Da quel momento, a prendersi la scena sono Moss e l’incontenibile Reghenzi. Il 18 e il 34 alzano i ritmi, realizzano nove punti consecutivi e danno una spallata alla gara (38-30 17’). Nel finale, Manini e Jancic riducono il divario sul 40-34. Comincia forte la Gilbertina alla ripresa, ricucendo lo svantaggio fino al -4. Reghenzi, ancora una volta, toglie le castagne dal fuoco e, complice la bomba di Tonelli, i biancoverdi toccano il +9.

Pala cerca di tenere vive le speranze dei cremonesi, ma il trio della Germani Brescia si coalizza e sfonda le ultime resistenze dei rivali (61-48 30’). Nell’ultimo segmento, Moss e soci mantengono il controllo e ottengono due punti fondamentali per agganciare il gruppo a quota 14.

La classifica

Mazzano 20 p.ti; Seriana 18; Casalasco, Romano, Gussago e Bottanuco 16 p.ti; Manerbio, Ospitaletto e San Pio 14; Chiari 10; Pisogne e Gorle 8; Soresina e Viadana 6.