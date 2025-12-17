Giornale di Brescia
Basket

Basket, serie C: Mazzano vince 87-66 sul parquet di Calolzio

Tommaso Olivari
La truppa di Lorusso aggancia così in vetta Bottanuco a quota 24 punti
Daniele Mastrangelo - Foto Beppe Zanardelli
Daniele Mastrangelo - Foto Beppe Zanardelli
Nell’anticipo della sedicesima giornata di serie C, Mazzano si impone agilmente su Calolzio.

Mazzano espugna il parquet di Calolzio (87-66) e aggancia Bottanuco in vetta. La Nbb travolge i padroni di casa grazie alle ottime prestazioni di Raskovic (20 punti), Mastrangelo (17), Russo (15) e Balogun (12). La truppa di Lorusso si accende da subito grazie al duetto di Mastrangelo e Russo, che guidano i compagni sul +10. Nella seconda frazione i franciacortini mantengono il pallino del gioco, chiudendo all’intervallo lungo sul +13 (47-34). Al rientro Dilascio e compagni tornano a macinare i rivali, archiviando la pratica senza particolari difficoltà.

La classifica

Bottanuco e Mazzano* 24 p.ti; Ospitaletto e Gorgonzola 22; Casalasco 20; Gussago 18; Manerbio e Viadana 14; San Pio 12; Seriana, Verolanuova e Cernusco 10; Pisogne e Calolzio* 8; Gorle 6; Busnago 4 (* una partita in più).

basket serie C, Mazzano Basket, Calolziocorte
Sport

