Basket, serie C: Mazzano vince il derby, sorridono Pisogne e Gussago

Tommaso Olivari
Nella 21esima giornata Mazzano torna al successo dopo tre ko consecutivi. Vittorie importanti anche per Pisogne e Gussago, mentre Manerbio cade sul campo di Seriana
Coach Scaroni (Gussago) - Foto Daniele Preti
Nella ventunesima giornata di serie C, Mazzano vince il derby contro Verolanuova. Sorridono anche Pisogne e Gussago, mentre cade Manerbio.

Chi sorride e chi no

Pisogne espugna il parquet di Gorle e si allontana ulteriormente dalla zona bassa della classifica (88-82). I lacustri, trascinati da Pedretti (18 punti), Poli (18), Bianchi (14) e Moreno (13), dopo essere stati sotto anche di 17 lunghezze, cambiano marcia nel secondo tempo e ottengono i due punti.

Gussago rischia nel finale, ma riesce a imporsi su Busnago (78-74). A far la voce grossa sottocanestro è il solito Veronesi (25 punti), che costruisce e mantiene il vantaggio iniziale. Nel finale i quattro punti consecutivi di Saini riportano a -1 i padroni di casa (70-69 al 37’), ma un glaciale Fossati chiude i giochi.

Manerbio scivola sul parquet di Seriana (95-84). Il duo composto da Orlandi (21 punti) e Bona (20), prova a tenere in vita la formazione di coach Moreno, ma un pessimo terzo quarto condanna i bassaioli alla sconfitta.

Il derby

Mazzano domina Verolanuova e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive (87-59). Prima frazione di gara serrata, con la Lic che mette la testa avanti grazie alla bomba di Negroni (20-18). Nei successivi 10’, però, la Nbb prende in mano il pallino del gioco e, con un parziale di 22-13, tocca il +7. Al rientro i padroni di casa hanno ormai preso il controllo del match e incrementano ulteriormente il divario. Nelle fila di Mazzano ottime le prove di Mastrangelo (17 punti) e Dilascio (16). Per la Lic sugli scudi il solito Amoruso (12) e Rinaldi (12).

Classifica

Bottanuco 36 p.ti; Casalasco* 32; Ospitaletto* e Mazzano 30; Gorgonzola 28 p.ti; Gussago e Viadana 24; Manerbio 22; San Pio 20; Seriana 18; Pisogne 16; Verolanuova e Cernusco 12; Gorle, Busnago e Calolzio 10 (* una partita in meno).

