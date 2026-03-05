Giornale di Brescia
Basket, B Interregionale: domenica chiave per Gardone e Iseo

Alessia Tagliabue
I triumplini cercano punti salvezza dopo il restyling del roster, Iseo in trasferta a Pordenone per restare agganciata ai play off. In serie C derby tra Mazzano e Nbb-Gussago
Nuovi innesti per Gardone: Joaquin Acuña e Giulio Giannozzi
Tutti in campo per la ventitreesima giornata di serie B Interregionale di basket. Per GardoneIseo non è decisamente ancora tempo di mollare la presa. Per entrambe sarà posticipo domenicale alle 18: i sebini saranno impegnati nella delicata trasferta ad est in casa di Pordenone, mentre Gardone è attesa nella tana del fanalino di coda Carrè.

Qui Gardone

I valtrumplini arrivano alla sfida reduci dal turno di stop della scorsa settimana. Una pausa provvidenziale forse per gli animi e certamente per il mercato: dopo l’ufficialità dell’addio di capitan Nacho Davico i biancoblù sono corsi ai ripari con gli arrivi in settimana di Joaquin Acuña, ala argentina classe 1999 e attivo negli ultimi anni nel Centro Italia, e Giulio Giannozzi, play ventenne in arrivo da Orzinuovi. Terzultimi a 14 punti i ragazzi di Sguaizer dovranno rapidamente trovare coesione con i nuovi arrivi per continuare a cercare punti per evitare i play out e centrare quanto meno una salvezza senza patemi: con Carrè all’andata fu disfatta al PalaItis (62-55), ora servirà invece una prova di forza che mandi un segnale all’ambiente.

Qui Iseo

Per i sebini invece il weekend offrirà l’opportunità di continuare a inseguire l’obiettivo play off e di agganciare le dirette – e vicinissime – rivali: tra queste ci sono proprio i giuliani, a due lunghezze di distanza e tre posizioni sopra i ragazzi di Perucchetti. Per i gialloblù, al momento decimi a 18 punti, la classifica di fatto permette ancora tutto: con tante squadre ancora compatte (fatta eccezione per le due ormai capoliste indiscusse Oderzo e Ozzano), questa non è sicuramente la domenica per smettere di credere nella seconda parte di stagione.

Serie C

In serie C è tempo di ventiseiesima giornata: sabato alle 17.30 Manerbio se la vedrà con Carpe Diem, mentre alle 18.30 per Pisogne sarà trasferta in quel di Seriana e per Ospi trasferta da Busnago. Turno serale alle 20.30 per Verola, che attende San Pio in casa, e per l’atteso derby delle 20.45: sul parquet di Mazzano toccherà alla sfida Nbb–Gussago.

Serie B InterregionaleGardoneIseobasket brescianoJoaquin AcuñaGiulio GiannozziNacho Davico
