Basket serie B, Iseo e Gardonese in campo nel weekend

Dopo una settimana di pausa forzata, dovuta ai problemi sanitari che nello scorso turno di campionato hanno impedito il regolare svolgimento del derby bresciano di Serie B Interregionale, Iseo e Gardonese sono pronte a tornare sul parquet nel weekend.

In riva al lago

Saranno i sebini i primi a scendere in campo: il gruppo guidato da coach Mazzoli sarà infatti impegnato al PalaBigi di Reggio Emilia domani, sabato, alle ore 20, contro la Re-Basket 2000. Una sfida in una cornice di prestigio, a cui i lacustri arriveranno, molto probabilmente, ancora senza alcuni dei propri giocatori chiave.

«Sia Balogun che Cravedi – ha commentato il coach di Iseo, Matteo Mazzoli – sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Li stiamo valutando giorno per giorno, ma ad oggi il loro impiego resta in forte dubbio. Al contrario, per Milovanovic non dovrebbero esserci problemi. Sarà una gara delicata: in trasferta, dove quest’anno non abbiamo ancora ottenuto una vittoria ( per i gialloblù al momento due vittorie casalinghe e una sconfitta a Cernusco sul Naviglio, ndr), le insidie sono sempre maggiori, ma daremo il massimo per sbloccarci e conquistare i due punti».

In Valtrompia

Archiviata una settimana di lavoro intensa, anche coach Daniele Perucchetti ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche dei suoi uomini, analizzando poi la gara che la sua Gardonese dovrà affrontare domenica alle 18 al PalaItis di Gardone Valtrompia contro la Nervianese, reduce da tre successi consecutivi.

Davico della Gardonese

«Arriviamo alla partita dopo una settimana di lavoro proficua – ha esordito il coach dei valtrumplini –. Purtroppo, non avremo a disposizione Basso né per la prossima gara né per quelle successive. Inoltre, anche la presenza di Davico resta in dubbio: da tempo soffre di fastidi al ginocchio che lo stanno limitando. Non sarà una partita facile: la Nervianese è una squadra giovane, con entusiasmo e tanto talento, soprattutto sugli esterni. La affronteremo nel loro miglior momento, ma siamo comunque positivi e ci aspettiamo di fare una buona partita».