Basket serie B femminile: Pontevico non sbaglia e rimane in vetta

Sul parquet di Robbiano arriva la seconda vittoria consecutiva per le ragazze della Meccanica Fantini Pontevico (seire B femminile) che, imponendosi per 46-65, continuano la propria cavalcata a braccetto con Milano Stars in vetta alla classifica del campionato.

Il match

Partenza con il freno a mano tirato per le bresciane che faticano ad imporre il proprio ritmo. Le padrone di casa, trascinate dalla coppia Marra-Sforza, che mette a referto 18 punti complessivi nei primi 10’, rendono la vita più complicata del previsto alle bassaiole, e chiudono la prima frazione avanti di 5 lunghezze (24-19).

Il gruppo guidato da Daniela Doldi prova a reagire nel secondo quarto: De Cristofaro si carica sulle spalle il peso dell’attacco biancoblù e risponde ai canestri di Di Maio e Sforza. Il divario, però, si riduce soltanto nel finale di periodo, grazie ai 4 punti di capitan Racchetti e al gioco da tre di Rossi, che riportano Pontevico a contatto.

Ci pensa nuovamente Marra, però, con un canestro a pochi secondi dalla sirena, a mandare le squadre negli spogliatoi sul 37-33.

L’accelerata

Dopo la sosta Pontevico però cambia faccia e con i 5 punti consecutivi di De Cristofaro, si riporta finalmente avanti. Rossi firma il nuovo +3, mentre Kotnis dalla lunetta risponde a Sforza. Sono Catterina e Racchetti a chiudere il parziale di 13-3 che vale il 40-46 a 10’ dal termine.

Il finale non regala più sorprese. Ai 2 punti iniziali di Bonomi rispondono in rapida successione Racchetti (6), Lisa Pintossi dall’arco, Rossi e Catterina (4). Pontevico vola addirittura sul 42-59 e mette in cassaforte la vittoria a 4’ dal termine. Sono inutili, infatti, i centri di Panighetti e Marra nel finale: le bresciane chiudono la volata con altri 4 punti di Samantha Pintossi che valgono il definitivo 46-65.

Il tabellino

Robbiano-Pontevico 46-65

Robbiano: Discacciati 2, Bartesaghi 2, Barlassina, Panighetti 7, Efstathiou ne, Marra 15, Bonomi 2, Di Maio 5, Behring, Sforza 13, Santella ne. All.: Paganelli.

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 10, Savoldi, Visigalli, Racchetti 11, De Cristofaro 13, Bernardelli 3, Catterina 14, Adami ne, Rossi 7, S.Pintossi 4, L.Pintossi 3. All.: Doldi.

Arbitri: Rossetti e Villa.

Note: parziali 24-19, 37-33, 40-46.