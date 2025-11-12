Basket, serie B femminile: Pontevico crolla nel finale

Pontevico dura solo mezz’ora. Le bresciane di coach Doldi, avanti fino a 10 minuti dal termine, si spengono nell’ultimo quarto e cedono 60-64 alla Geas Sesto San Giovanni, incassando la terza sconfitta consecutiva dopo una gara comandata per lunga parte. Non bastano i 16 punti di De Cristofaro, i 13 di Faroni e i 10 di Bevolo alle bassaiole per evitare il ko. La Geas, più cinica e lucida nella fase calda del match, firma la rimonta ed espugna il PalaMarchini.

Sul parquet

Pontevico parte forte e impone da subito il proprio ritmo: i canestri di un’ispirata Faroni, brillante fin dalle prime battute, aprono la strada al primo break biancoblù. Dall’altra parte la Geas resta agganciata grazie alle iniziative di Bettoni e Trezzi, ma la maggiore precisione offensiva della Meccanica Fantini vale il 20-17 al termine della prima pausa.

Nel secondo periodo Morellato, Faroni e Moreni rispondono alla tripla di Trezzi in apertura, spingendo Pontevico sul +6. Tibaldi e Poma provano a ricucire il margine, ma le bresciane trovano energia dall’arco: prima De Cristofaro infila una tripla pesante, poi Bevolo replica immediatamente, firmando il 34-26. La Geas resta comunque viva, ci pensano però Bernardelli e De Cristofaro a chiudere il periodo, mandando le padrone di casa all’intervallo sul 43-32.

Secondo tempo

L’avvio di terzo quarto sembra indirizzare definitivamente la partita. La tripla di Bevolo, i due punti di De Cristofaro e il canestro di Codolo – successivo ai 2 punti di Bettoni – valgono il +16 (50-34), massimo vantaggio della serata. È però l’ultimo lampo di un attacco che si blocca improvvisamente: questi restano gli unici 7 punti del periodo, con Pontevico che non segna più per otto minuti consecutivi e permette alla Geas di rientrare sul 50-41.

Nell’ultimo e decisivo quarto si spegne completamente la luce. In tre minuti Pontevico subisce un parziale di 10-2 che riporta la Geas a un solo punto (52-51). Faroni ha l’occasione di interrompere il digiuno dalla lunetta, ma sbaglia entrambi i liberi, e Connelli firma il sorpasso ospite sul 52-54. La Meccanica Fantini prova a reagire con i canestri di De Cristofaro e con la tripla di Faroni, ma quattro punti consecutivi di Appetiti ridanno slancio a Sesto, che vola sul 57-61. Codolo e De Cristofaro accorciano ancora dalla lunetta, ma negli ultimi secondi Magni e Ciaravolo trovano i canestri che chiudono il match sul 60-64, completando la rimonta e lasciando a Pontevico un’altra serata amara.

Il tabellino

Pontevico-Geas Basket 60-64

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo 7, Di Giorgio ne, Bevolo 10, De Cristofaro 16, Bernardelli 6, Pinardi ne, Moreni 6, Adami ne, Faroni 13, Zamboni, Morellato 2. All.: Doldi.

Geas Basket Academy: Appetiti 8, Poma 5, Trezzi 8, Ciaravolo 4, Tibaldi 7, Castillo 2, Bettoni 9, Connelli 9, Rovello 5, Magni 7. All.: Pirola.

Note: parziali 20-17, 43-32, 50-41.