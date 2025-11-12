Giornale di Brescia
Basket, serie B femminile: Pontevico crolla nel finale

Francesco Venturini
Le bresciane di coach Doldi dominano per tre quarti ma si spengono nel finale, subendo la rimonta della Geas Sesto San Giovanni. Terza sconfitta consecutiva
De Cristofaro, autrice di 16 punti © www.giornaledibrescia.it
Pontevico dura solo mezz’ora. Le bresciane di coach Doldi, avanti fino a 10 minuti dal termine, si spengono nell’ultimo quarto e cedono 60-64 alla Geas Sesto San Giovanni, incassando la terza sconfitta consecutiva dopo una gara comandata per lunga parte. Non bastano i 16 punti di De Cristofaro, i 13 di Faroni e i 10 di Bevolo alle bassaiole per evitare il ko. La Geas, più cinica e lucida nella fase calda del match, firma la rimonta ed espugna il PalaMarchini.

Sul parquet

Pontevico parte forte e impone da subito il proprio ritmo: i canestri di un’ispirata Faroni, brillante fin dalle prime battute, aprono la strada al primo break biancoblù. Dall’altra parte la Geas resta agganciata grazie alle iniziative di Bettoni e Trezzi, ma la maggiore precisione offensiva della Meccanica Fantini vale il 20-17 al termine della prima pausa.

Nel secondo periodo Morellato, Faroni e Moreni rispondono alla tripla di Trezzi in apertura, spingendo Pontevico sul +6. Tibaldi e Poma provano a ricucire il margine, ma le bresciane trovano energia dall’arco: prima De Cristofaro infila una tripla pesante, poi Bevolo replica immediatamente, firmando il 34-26. La Geas resta comunque viva, ci pensano però Bernardelli e De Cristofaro a chiudere il periodo, mandando le padrone di casa all’intervallo sul 43-32.

Secondo tempo

L’avvio di terzo quarto sembra indirizzare definitivamente la partita. La tripla di Bevolo, i due punti di De Cristofaro e il canestro di Codolo – successivo ai 2 punti di Bettoni – valgono il +16 (50-34), massimo vantaggio della serata. È però l’ultimo lampo di un attacco che si blocca improvvisamente: questi restano gli unici 7 punti del periodo, con Pontevico che non segna più per otto minuti consecutivi e permette alla Geas di rientrare sul 50-41.

Nell’ultimo e decisivo quarto si spegne completamente la luce. In tre minuti Pontevico subisce un parziale di 10-2 che riporta la Geas a un solo punto (52-51). Faroni ha l’occasione di interrompere il digiuno dalla lunetta, ma sbaglia entrambi i liberi, e Connelli firma il sorpasso ospite sul 52-54. La Meccanica Fantini prova a reagire con i canestri di De Cristofaro e con la tripla di Faroni, ma quattro punti consecutivi di Appetiti ridanno slancio a Sesto, che vola sul 57-61. Codolo e De Cristofaro accorciano ancora dalla lunetta, ma negli ultimi secondi Magni e Ciaravolo trovano i canestri che chiudono il match sul 60-64, completando la rimonta e lasciando a Pontevico un’altra serata amara.

Il tabellino

Pontevico-Geas Basket 60-64

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo 7, Di Giorgio ne, Bevolo 10, De Cristofaro 16, Bernardelli 6, Pinardi ne, Moreni 6, Adami ne, Faroni 13, Zamboni, Morellato 2. All.: Doldi.

Geas Basket Academy: Appetiti 8, Poma 5, Trezzi 8, Ciaravolo 4, Tibaldi 7, Castillo 2, Bettoni 9, Connelli 9, Rovello 5, Magni 7. All.: Pirola.

Note: parziali 20-17, 43-32, 50-41.

