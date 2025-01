Basket Orzinuovi: il neo capitano Pepe è fuori rosa

Si salvi chi può. Prosegue l’epurazione in casa Gruppo Mascio e l’ultima vittima in ordine di tempo è un altro nome eccellente: il neo capitano Simone Pepe, che è stato dichiarato fuori dal progetto. Era diventato capitano non più tardi dello scorso 26 dicembre. In una stagione fatta di ripetuti ribaltoni non può sorprendere l’ennesimo addio tra le fila di Orzinuovi.

Ed è un sottile filo rosso quello che lega i destini di coach Ciani, Vencato e ora Pepe. Perché il play accasatosi alla Fortitudo Bologna con la guardia ex Torino sono fedelissimi dell’allenatore friulano. Perché in rapida successione i tre sono stati messi alla porta, di fatto sconfessando l’intero progetto che aveva visto la luce solo l’estate scorsa.

Il progetto

Quale progetto sportivo ha ora in mente il management biancoblù, per normalizzare una situazione che ormai è al limite dell’assurdo? Cambiare in corso d’opera nello sport è abitudine consolidata e, peraltro, nel pieno diritto di chi investe tempo e quattrini, ma anche all’osservatore più attento sfugge la ratio delle ultime scelte operate. Il quadro che ora si presenta è preoccupante, in primis sotto il profilo tecnico.

Invero, il roster allestito in sede di mercato è ora più esiguo – se Vencato poteva non essere sostituito, con la rinuncia a Pepe serve come il pane un elemento in grado di giostrare sia da playmaker sia da guardia – e fortemente sbilanciato sull’asse Johnson-Williams. Altresì, è impensabile che elementi come Bertini e Costi possano supplire in termini di minutaggio a una rotazione ridotta a otto elementi (sempre che Loro venga impiegato con continuità). Ma non va nemmeno sottovalutata la componente ambientale. Quale giocatore potrebbe ora dirsi contento di approdare a Orzinuovi?

Allenatore

Da ultimo, come dimenticare il capitolo allenatore. Se coach Bianchi resta sì in sella, al netto delle rassicurazioni i radar orceani restano sempre accesi ed è di ieri sera la voce che accosta al sodalizio del presidente Mascio l’ex Trento e Germani Maurizio Buscaglia.

All’inizio dell’anno non v’era alcun dubbio sul fatto che l’annata sarebbe stata quantomai tortuosa ma, senza timore di smentita, Orzinuovi sta facendo di tutto e di più per complicarsi la vita.