Basket, la Rmb Brixia conquista la salvezza: Sanga piegato 75-65

È salvezza. Davanti ad un palazzetto pieno, con tanti tifosi bresciani presenti per sostenere le cittadine, la Rmb vince meritatamente 65-75 gara 2 del primo turno play out conquistandosi così la permanenza nella massima serie sul campo.

Le cittadine, in una sfida dura come era prevedibile stante l’importanza della posta in palio, sono brave a rimanere concentrate e attaccate alle rivali per i primi 30’ di gara, poi nell’ultimo parziale piazzano la zampata vincente, segnando 25 punti contro i 14 del Sanga meritandosi così la vittoria e la permanenza in A1.

Il racconto del match

Dopo un primo quarto ad altissima intensità, con entrambe le squadre che corrono e segnano tanto (29-25 al 10’), i ritmi rallentano con le due formazioni che segnano solo 10 punti ciascuna nel secondo parziale e a metà gara è ancora +4 Sanga. Le bresciane si avvicinano nel terzo parziale e poi colpiscono e stordiscono le rivali nell’ultimo vincendo di 10 punti.

Grande prova di squadre delle bresciane con ben cinque giocatrici in doppia cifra: sugli scudi ancora Garrick (22 con 9 rimbalzi); ottime Louka (16) e Boothe (12 con 6 rimbalzi). Super anche Skoric (11 punti di cui 6 pesantissimi nel quarto parziale) e Tassinari (10) ma importantissime anche tutte le altre con Zanardi che mette 10 assist a referto. E ora non resta che festeggiare perché l’anno prossimo sarà ancora A1.