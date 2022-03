Basket, la Germani affronta Brindisi: il live

Giornata 21, la Germani cerca il nono successo consecutivo in campionato, per eguagliare il record della stagione 2017-2018. E per iniziare al meglio la missione «difesa del terzo posto». La Pallacanesto Brescia affronta l’Happy Casa Brindisi; al PalaPentassuglia la palla a due è alle 18.

La missione, però, si complica nelle ore prima della gara. Amedeo Della Valle non sarà della partita, a causa di un virus gastrointestinale.

In Puglia è quinta contro terza. La New Basket vuole recuperare terreno dopo i passaggi a vuoto degli ultimi mesi. Cercherà di farlo cavalcando il solito Perkins e il nuovo acquisto Gentile. Giocatori con molti punti nelle mani e pericolosi in situazioni di isolamento. Brescia - che all’andata ha vinto di 21 punti - dovrà invece cercare di riproporre la pallacanestro messa in mostra nei trionfali mesi di dicembre, gennaio e febbraio. In assenza di Della Valle, fari su Mitrou-Long, chiamato a riscattarsi dopo le ultime prove poco brillanti.

Su Radio Bresciasette la radiocronaca in diretta. In questo contenuto, aggiornamenti testuali.

I quintetti iniziali:

Happycasa Brindisi: Redivo, Clark, Adrian, Gaspardo, Perkins. Allenatore Francesco Vitucci

Germani Brescia: Mitrou-Long, Moore, Petrucelli, Gabriel, Burns. Allenatore Alessandro Magro

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo di Pisa, Alessandro Martolini di Roma e Federico Brindisi di Torino

Quarto periodo:

34' Perkins lavora bene sotto canestro e pareggia a quota 65

La risposta di Gentile 63-65

Laquintana con grande coraggio 61-65

33' Doppio fallo tecnico, a farne le spese Petrucelli (quarto fallo personale) e Gentile

Petrucelli scippa, Mitrou-Long spara. Brescia torna avanti 61-63

La risposta è nelle mani di Petrucelli che firma il 61-60 dalla linea della carità

32' Gentile in lunetta, con l'aiuto del ferro (e degli arbitri) fa due su due 61-58

Ancora Laquintana 59-58

31' Brescia riprende subito il filo del discorso, Laquintana alza la parabola e segna il 59-56

Terzo periodo:

Errore di Moore, Gaspardo a fil di sirena segna il 59-54

Laquintana con il fallo a regalare due liberi a Zanelli che realizza 56-54

Udom con la stoppata su Petrucelli, Magro chiama time out

30' Brescia spreca un altro possesso con Moss, Brindisi ne approfitta e torna avanti con Perkins 54-50

Mitrou-Long sbaglia, Cobbins è bravissimo con il rimbalzo offesivo e va a segnare il 52-54

29' La firma Perkins 52-52

Risposta immediata, ancora John Petrucelli 50-52

Controsorpasso dei pugliesi, tripla di Clark 50-49

28' Lquintana prima con il recupero e poi con il fallo che regala il possesso a Brindisi

27' Brindisi si riavvicina con Gasardo 47-49

26' Petrucelli. "in your face" a Adrian 45-49

25' Errori su tutti e due i lati del campo con l'equilibrio a farla da padrone

24' Perkins in svitamento 45-46

Mitrou-Long con il motorino 43-46

Gaspardo con l'arresto e tiro 43-44

23' Perkins dalla lunetta ci mette una pezza 41-44

Brescia spinge, Gabriel con il tracciante davanti a Vitucci 39-44

22' Petrucelli caparbio a trovare due liberi. Due su due e primo vantaggio Germani 39-41

21' Si torna sul parquet con il doppio errore e il risultato che rimane fermo sul 39-39

Secondo periodo:

Ci pensa ancora Gabriel a chiudere il secondo parziale. Stoppata e tutti al riposo lungo sul 39-39

20' Brescia spreca il contropiede del vantaggio con Gabriel che si fa perdonare immediatamente subendo fallo. Time out Germani

19' Il pareggio! Naz MITRA-Long, in faccia a Perkins 39-39

Clark con il jumper 39-36

Moore come un fulmine 37-36

Redivo perso dalla difesa 37-34

18' Si replica, ancora Burns a guadagnarsi due liberi 35-34

Burns a cronometro fermo è preciso 35-32

17' Brindisi rientra bene dal time out e segna con Gentile 35-30

Vitucci con un altro time out

Brindisi sbaglia, Mitrou-Long vola in campo aperto e riporta Brescia ad un solo possesso di svantaggio 33-30

16' Petrucelli a suonare la carica con il siluro dall'angolo dopo il recupero 33-28

15' Brutta palla persa per la Germani direttamente dalla rimessa di fondo

Laquintana trova due tiri liberi sul fallo di Zanelli: uno su due 33-25

De Zeeuw replica 33-24

14' Dalla spazzatura, ci pensa Cobbins con la schiacciata 31-24

Time out Brindisi

13' Gabriel con la stoppatona, contropiede di Laquintana a bersaglio 31-22

Cobbins sul rimbalzo offensivo 31-20

12' Ancora Gentile, questa volta da tre 31-18

11' Moore apre le danze, Gentile risponde subito 28-18

Primo periodo:

Mitrou-Long trova due liberi a meno di un secondo dalla fine del primo periodo. Entrambi a bersaglio 26-16 con le squadre che vanno al primo riposo

10' Gabriel cerca di fermare l'emorragia 26-14

Perkins con tutto il suo talento 26-12

9' Scappa Brindisi con Gentile 24-12. Time out per Alessanro Magro

Brescia non trova la via del canestro, Brindisi ne approfitta e segna il massimo vantaggio con la tabellata Gaspardo 22-12

8' Perkins dalla linea della carità 19-12

Gaspardo sul back door 17-12

7' Rieccolo: Naz Mitrou-Long. Gioco da tre punti per il canadese 15-12

Ci mette una pezza Burns dalla media 15-9

6' Redivo con il tre su tre da lontano, Brindisi prova a scappare 15-7

Redivo ancora con la stessa moneta 12-7

Si accende il "Carabina". Solo retina per Johm Petrucelli 9-7

5' Liberi anche per Adrian che realizza 9-4

4' Primo viaggio in lunetta del match, tocca a Mitrou-Long che fa due su due 7-4

3' Adrian ritocca subito con Brindisi che va sul 7-2

Petrucelli da sotto accorcia 5-2

3' Perkins dal centro dell'area 5-0

2' La sblocca Redivo, da lontano 3-0

1' Polveri bagnate in avvio di gara al PalaPentassuglia, risultato fermo sullo 0-0

