Basket, l’instancabile Rmb Brixia cerca punti a Treviso

Continua il periodo intenso della Rmb Brixia nell’ultima parte di regular season della serie A2 di basket prima dei play off: stasera alle 20, in Veneto, le cittadine affrontano la terza gara in una settimana, stavolta contro la Podolife Nuova Pall. Treviso per il recupero della prima giornata di ritorno, rinviata per casi di positività al Covid19 emersi tra le rivali.

Le avversarie

Treviso è penultima a 8 punti, avendo vinto 4 delle 21 gare giocate (deve recuperarne ancora una oltre quella odierna), ma due vittorie sono state conquistate nelle ultime 3 giornate. Da tenere d’occhio la guardia croata Perisa, arrivata a dicembre 2021 da Broni di A1 e rivelatasi subito preziosa, l’ala Zagni, le guardie Beraldo e Diodati, la play De Giovanni, oltre alla giovane ala Battilotti. Treviso farà di tutto per trovare punti preziosi e allontanarsi dall’ultimo posto, che significherebbe retrocessione diretta.

Il momento

Resta però una sfida sulla carta più abbordabile di altre per le cittadine, visto che la Rmb Brixia punta ad arrivare nella miglior posizione e condizione possibile ai prossimi play off. Le cittadine si presentano alla sfida quarte in classifica a 32 punti, con una gara da recuperare oltre quella odierna (mercoledì prossimo match clou contro la capolista Crema) e in attesa dei due punti per la vittoria a tavolino con Torino, dopo i due successi conquistati nelle sfide disputate il 30 marzo con Ponzano e il 2 aprile con San Giorgio di Mantova (gara in cui Turmel ha aggiornato il suo massimo in Italia per rimbalzi catturandone addirittura 21). Gare tra l’altro giocate dopo 18 giorni di riposo forzato dalle partite. Nonostante il divario tra le due formazioni la Brixia, che dovrebbe essere ancora al completo, dovrà comunque affrontare la sfida con la massima concentrazione e con il giusto atteggiamento per lavorare sugli aspetti da migliorare: il tutto finalizzato alla conquista dei due punti stasera in Veneto e proiettando il pensiero ai play off. All’andata, nella prima giornata di campionato in cui avevano esordito le new entry bresciane Scarsi, Gregori e Celani, era finita con un eloquente +28 per le cittadine (60-32), prive di Bonomi. Da ricordare che la partita di questa sera sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Nuova Pallacanestro Treviso.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it