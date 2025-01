Reazione, disciplina e testa alta: la lectio magistralis della Germani

Ieri blitz Trento a Venezia, Milano supera Trieste. Ma Bologna va ko a Sassari e va a -2 dalle prime tre

Miro Bilan - © www.giornaledibrescia.it

Questa, signori, può essere definita una reazione da lectio magistralis. Domenica 19 gennaio: ko interno con Tortona 106-98. Sabato 25, a Varese, vittoria 118-74. In primo luogo, vale la pena fare un rapido recap di come è andata la diciassettesima giornata di regular season, seconda di ritorno, anche per apprezzare ancora di più gli effetti del blitz di Masnago contro l’Openjobmetis. La giornata di ieri ha regalato un paio di risultati a sorpresa. Il primo è il ko della Virtus Bologna a Sassari