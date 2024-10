Basket femminile, la Rmb Brixia va a Tortona a caccia del bis

Oggi, alle 18, a Tortona, la Rmb Brixia scende in campo per un’altra importante sfida. L’avversaria di turno è il Derthona. Le cittadine arrivano alla gara cariche dopo la vittoria di domenica al PalaLeonessa con Sassari in una partita in cui, dopo aver faticato soprattutto nel secondo quarto, sono riuscite, con determinazione e un’ottima difesa, a ribaltare la gara a proprio favore, festeggiando la prima, importante vittoria della nuova stagione.

Ciò è stato possibile anche senza poter schierare la forte rimbalzista Yurkevichus, assente per problemi fisici, che non sarà presente nemmeno oggi, per evitare ricadute, mentre le altre bresciane, che con Sassari sono riuscite a ben sopperire alla grave assenza, saranno tutte disponibili, anche se alcune non ancora al 100%. Come ad esempio Johnson, che naturalmente cercherà comunque di dare tutto.

La sfida

«Questa settimana abbiamo lavorato bene anche se le giocatrici non sono ancora tutte al meglio e Yurkevichus è ancora in fase di recupero – afferma coach Stefano Zanardi –. Sappiamo che sarà difficile contro una neopromossa anomala, con giocatrici di media-alta categoria. Abbiamo già incontrato Tortona in pre-season, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare e in quale momento della gara dobbiamo farlo. La Brixia non è al 100%, ma contro la Dinamo Sassari abbiamo visto che si può riuscire a ben figurare anche se non si è al meglio. È necessario mettere la giusta convinzione e il giusto atteggiamento».

Come anticipato da coach Zanardi, comunque, non sarà una sfida semplice, perché ad attendere le bresciane ci sarà una neopromossa costruita per disputare un buon campionato. Derthona si presenta alla gara dopo la sua prima vittoria in A1, ottenuta dopo un super recupero contro l’ottima Geas Basket, e scenderà in campo per festeggiare davanti ai propri tifosi.

La squadra guidata da coach Cutugno sarà priva del pivot titolare Coates, infortunata, ma ci saranno altri ottimi elementi, tra i quali le play Dotto e Attura, la guardia Melchiori, le ali Penna, Arado e Fontaine e dovrebbe esserci anche la pivot Premasunac, assente la scorsa gara.

Nella due equilibrate gare di pre-season la Rmb ha perso con Derthona di pochi punti e oggi sarà l’occasione per avere la rivincita, con in palio punti importanti. La gara è visibile in diretta su FlimaTV.

Intanto la Rmb ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto con Elisabetta Tassinari. Il nuovo capitano sarà Marzia Tagliamento.

La classifica. Schio, Campobasso 6 p.ti, Reyer Venezia*, Faenza 4, Rmb*, Derthona, Geas, Sassari, Alpo 2; S. Martino di Lupari*, Battipaglia 0 (* una gara in meno).