Basket, divisione regionale 2: la Padernese vince il derby con i Cowboys

La Capriolese si riprende la vetta del campionato di Divisione Regionale 2. I franciacortini superano 91-73 la Virtus Calvenzano e, complice anche il contemporaneo passo falso di Quistello – fermato da Tanta Robba – volano al primo posto a quota 32 punti.

La giornata

La settima giornata di ritorno si era aperta mercoledì con l’impresa di Trenzano sul campo della Soresinese. La squadra di Ferrari si impone 79-78 e centra la quarta vittoria consecutiva. Ai padroni di casa, privi di Pairone, non bastano le ottime percentuali dall’arco. Trenzano risponde colpo su colpo, portando quattro uomini in doppia cifra – Violi (20), Zotti (18), Pinic (16) e Faroni (11) – e conquista i due punti grazie al canestro decisivo di Pinic a 4” dalla sirena.

Torna al successo anche la Padernese, che si aggiudica il derby contro i Terre Basse Cowboys con un netto 78-50. Spicca la prestazione di Prandini, autore di 19 punti, ma risultano preziosi anche gli apporti di Fosser (12) e Paderno (10), che contribuiscono a spingere la Padernese al terzo posto a quota 28.

Le altre sfide

Festeggiano anche Vespa Castelcovati e Roncadelle, rispettivamente contro Caravaggio e Bancole. Il Vespa si impone 77-75 trascinato dai 19 punti di Bonvicini. Al PalaRoncad’oro, invece, i padroni di casa superano nettamente Bancole per 74-54, mandando quattro giocatori in doppia cifra: Gardin (22), Cirimbelli (14), Ghitti (12) e Caramatti (10). L’unica bresciana sconfitta nel turno è il Cus Brescia, che cade sul campo dei mantovani di Sustinente per 70-59. Non bastano i 16 punti di Bassi e i 14 di Pernetta, gli universitari restano così fermi al dodicesimo posto con 12 punti.