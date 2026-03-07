Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, divisione regionale 2: la Padernese vince il derby con i Cowboys

Francesco Venturini
La Capriolese si riprende la vetta battendo Calvenzano e sfruttando il passo falso di Quistello
I giocatori della Padernese
I giocatori della Padernese
AA

La Capriolese si riprende la vetta del campionato di Divisione Regionale 2. I franciacortini superano 91-73 la Virtus Calvenzano e, complice anche il contemporaneo passo falso di Quistello – fermato da Tanta Robba – volano al primo posto a quota 32 punti.

La giornata

La settima giornata di ritorno si era aperta mercoledì con l’impresa di Trenzano sul campo della Soresinese. La squadra di Ferrari si impone 79-78 e centra la quarta vittoria consecutiva. Ai padroni di casa, privi di Pairone, non bastano le ottime percentuali dall’arco. Trenzano risponde colpo su colpo, portando quattro uomini in doppia cifra – Violi (20), Zotti (18), Pinic (16) e Faroni (11) – e conquista i due punti grazie al canestro decisivo di Pinic a 4” dalla sirena.

Torna al successo anche la Padernese, che si aggiudica il derby contro i Terre Basse Cowboys con un netto 78-50. Spicca la prestazione di Prandini, autore di 19 punti, ma risultano preziosi anche gli apporti di Fosser (12) e Paderno (10), che contribuiscono a spingere la Padernese al terzo posto a quota 28. 

Le altre sfide

Festeggiano anche Vespa Castelcovati e Roncadelle, rispettivamente contro Caravaggio e Bancole. Il Vespa si impone 77-75 trascinato dai 19 punti di Bonvicini. Al PalaRoncad’oro, invece, i padroni di casa superano nettamente Bancole per 74-54, mandando quattro giocatori in doppia cifra: Gardin (22), Cirimbelli (14), Ghitti (12) e Caramatti (10). L’unica bresciana sconfitta nel turno è il Cus Brescia, che cade sul campo dei mantovani di Sustinente per 70-59. Non bastano i 16 punti di Bassi e i 14 di Pernetta, gli universitari restano così fermi al dodicesimo posto con 12 punti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Basket Divisione Regionale 2
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario