Basket Divisione Regionale 2, Trenzano si impone su Tanta Robba

Sorpresa in Divisone Regionale2: dopo 5 vittorie consecutive le capolista Coccaglio e Somaglia cadono nella sesta giornata. Un doppio stop che consente alle inseguitrici Capriolese e Padernese di agganciare la vetta, rendendo la lotta al vertice ancora più incerta.

Coccaglio scivola sul parquet di Castelcovati: il Vespa, trascinato da Luca Faroni – Mvp di giornata con 29 punti a referto –, vince 75-66 in una gara condotta fin dalle prime battute e gestita bene nel finale. Non va meglio però ai mantovani di Somaglia, che perdono in casa contro Sustinente per 60-65 sprecando malamente l’opportunità di fuga.

Le altre gare

Nel derby bresciano, la Capriolese si conferma in ottima forma battendo il Cus Brescia in trasferta con un netto 51-65. Fondamentale, ancora una volta, il contributo del top scorer del campionato Curti, autore di 20 punti. Anche la Padernese prosegue la sua corsa vincente, superando il Borghebasket per 70-60. I franciacortini si affidano alla coppia Bosio-Pavoni, che combina per 26 punti, e ai 20 punti di un ispirato Iacovelli.

Grande soddisfazione per il Pitra Trenzano, che si impone sui cremonesi di Tanta Robba con il punteggio di 56-60. Dopo una partenza travolgente, con Cittadini e Romano a segno dall’arco, Trenzano chiude il primo quarto sul +10 e dilaga nel secondo grazie a un parziale devastante firmato Scazzola (10 punti consecutivi), che vale il +20 all’intervallo. Tanta Robba però non molla e arriva fino al -1 con un minuto ancora da giocare. A chiudere i conti sono due incursioni decisive di Zotti e i tiri liberi di Romano, che sigillano l’importante successo per Trenzano.

L’impresa

Nell’ultima gara di giornata il Roncadelle compie l’impresa ed espugna il parquet di Quistello (66-74). I ragazzi di Ferrami partono forte e, trascinati da Stefano Grande e da capitan Guarnieri, arrivano prima all’intervallo con 12 lunghezze di vantaggio, per poi resistere nel finale al tentativo di rimonta dei mantovani mettendo in cassaforte i primi due punti del campionato.

La classifica

Coccaglio, Capriolese, Padernese e Somaglia 10, Quistello e Tanta Robba 8, Castelcovati e Trenzano 6, Borghebasket e Sustinente 4, Offanengo, Soave, Cus Brescia e Roncadelle 2.