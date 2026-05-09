Basket, Divisione Regionale 2: si salvano Roncadelle e Cus Brescia

Play off e play out emettono i loro verdetti: Roncadelle e Cus Brescia conquistano la salvezza, mentre Terre Basse Cowboys e Trenzano retrocedono in Divisione Regionale 3. Nei play off invece avanzano in semifinale tutte le bresciane che concedono il bis dopo il successo all’esordio e chiudono senza sbavature le rispettive serie.

Sono quattro i giocatori della Padernese a chiudere in doppia cifra. Prandini è il miglior realizzatore dell’incontro con 14 punti, seguito da Lamanna, Fosser e Bosio, tutti a quota 13. Stesso copione anche per la Capriolese, trascinata dai 21 punti di Cantamessa, autentico protagonista della serata. In doppia cifra anche Piva con 17 punti, Curti con 14 e Maestri con 10.

Sorride anche il Vespa Castelcovati che, dopo aver ribaltato il fattore campo in gara 1, concede il bis davanti al proprio pubblico superando la Soresinese 70-63 e conquistando così il pass per la semifinale, dove affronterà Pq Basket Quistello. Nel successo dei gialloneri brillano i 15 punti di Bonvicini e i 14 di Hezzi. Preziosi anche i contributi di Ambrosi, autore di 11 punti, e del tandem Pilati-Popovici, entrambi in doppia cifra con 10 punti a testa.

Nei play out

Nei due derby play out festeggiano invece Roncadelle e Cus Brescia, entrambe capaci di chiudere la serie sul 2-0 e garantirsi la permanenza in Divisione Regionale 2.

Dopo la netta vittoria in gara 1, Roncadelle ha vita facile anche al ritorno contro Terre Basse Cowboys. Il gruppo guidato da Tritto si impone infatti 90-59, toccando già la doppia cifra di vantaggio all’intervallo e allungando definitivamente dopo la pausa lunga.

Molto più equilibrata, invece, la sfida tra Trenzano e Cus Brescia, decisa soltanto negli ultimi secondi. Trenzano conduce 32-26 all’intervallo, resta avanti per quasi 30’, ma subisce l’aggancio degli universitari al termine del terzo periodo sul 45-45. Nel finale spazio alle polemiche. Le decisioni arbitrali giudicate da Trenzano «discutibili» mandano il Cus in lunetta più volte – gli universitari segnano gli ultimi 13 punti consecutivi dalla linea della carità – e privano i bassaioli di 3 giocatori per numero di falli oltre che di coach Ferrari espulso. A 1.3 secondi dal termine Trenzano fallisce i liberi del possibile pareggio sul 65-67, dall’altra parte invece non trema la mano a Bassi che fa due su due e chiude il match sul definitivo 65-69.

Lo sfogo

Duro lo sfogo di Trenzano al termine della sfida. «Ha davvero senso investire tempo, soldi ed energie per affrontare un campionato sempre più duro da sostenere, se poi finisce tutto per essere vanificato da decisioni arbitrali alquanto discutibili, prese da arbitri permalosi, presuntuosi, inesperti, che pensano di risolvere la partita coi loro fischi, spesso non all’altezza, e troppo facilmente condizionabili anche sul piano caratteriale?»