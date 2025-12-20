Giornale di Brescia
Basket, Divisione Regionale 2: la Padernese chiude l’anno in vetta

Francesco Venturini
I franciacortini conquistano due punti pesantissimi battendo 78-73 la Capriolese nel derby
Esulta la Padernese - © www.giornaledibrescia.it
Sotto l’albero di Natale la Padernese trova l’aggancio in vetta. Al termine della dodicesima giornata – approfittando anche del passo falso a sorpresa di Quistello sul parquet del Basket Bancole – i franciacortini, grazie alla vittoria nel derby contro la Capriolese per 78-73, conquistano due punti pesantissimi che li portano a quota 20, chiudendo l’anno a braccetto con Quistello in cima alla classifica.

Un derby intenso, a lungo punto a punto, e deciso solo nelle battute finali. Per la Padernese brilla un super Iacovelli, assoluto dominatore di giornata con 35 punti a referto. Ottima anche la prova di Prandini, che ne realizza 23. Alla Capriolese non bastano invece i 19 punti di Maestri e i 18 di Mattia Curti.

Le altre sfide

Vittoria importante anche per i Terre Basse Cowboys, che si aggiudicano il secondo derby di giornata superando 70-63 il Cus Brescia. A fare la differenza è ancora una volta Sartora, top scorer dell’incontro con 23 punti. Chiude l’anno con un successo anche Roncadelle, che espugna il campo del Calvenzano imponendosi 79-64. Decisiva per i bresciani la coppia Caramatti-Pezzotti, autrice di 39 punti complessivi.

Cadono infine Vespa Castelcovati e Trenzano. I primi si arrendono in casa alla Soresinese per 83-72, nonostante i 22 punti di un buon Turra. Trenzano paga invece un approccio sbagliato sul campo di Caravaggio. I bassaioli restano comunque in scia fino alla fine, ma la maggiore precisione dei bergamaschi nei momenti decisivi fa la differenza e porta al 70-65 conclusivo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Basket Divisione Regionale 2
