Basket, Divisione Regionale 2: la Padernese chiude l’anno in vetta
Sotto l’albero di Natale la Padernese trova l’aggancio in vetta. Al termine della dodicesima giornata – approfittando anche del passo falso a sorpresa di Quistello sul parquet del Basket Bancole – i franciacortini, grazie alla vittoria nel derby contro la Capriolese per 78-73, conquistano due punti pesantissimi che li portano a quota 20, chiudendo l’anno a braccetto con Quistello in cima alla classifica.
Un derby intenso, a lungo punto a punto, e deciso solo nelle battute finali. Per la Padernese brilla un super Iacovelli, assoluto dominatore di giornata con 35 punti a referto. Ottima anche la prova di Prandini, che ne realizza 23. Alla Capriolese non bastano invece i 19 punti di Maestri e i 18 di Mattia Curti.
Le altre sfide
Vittoria importante anche per i Terre Basse Cowboys, che si aggiudicano il secondo derby di giornata superando 70-63 il Cus Brescia. A fare la differenza è ancora una volta Sartora, top scorer dell’incontro con 23 punti. Chiude l’anno con un successo anche Roncadelle, che espugna il campo del Calvenzano imponendosi 79-64. Decisiva per i bresciani la coppia Caramatti-Pezzotti, autrice di 39 punti complessivi.
Cadono infine Vespa Castelcovati e Trenzano. I primi si arrendono in casa alla Soresinese per 83-72, nonostante i 22 punti di un buon Turra. Trenzano paga invece un approccio sbagliato sul campo di Caravaggio. I bassaioli restano comunque in scia fino alla fine, ma la maggiore precisione dei bergamaschi nei momenti decisivi fa la differenza e porta al 70-65 conclusivo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.