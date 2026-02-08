Basket, Divisione Regionale 2: Padernese e Roncadelle vincono nei derby

Le tre squadre in vetta al campionato di Divisione Regionale 2 continuano a viaggiare incollate. Nella terza giornata del girone di ritorno arrivano infatti i successi di Quistello, Padernese e Capriolese.

Le due formazioni bresciane fanno la voce grossa: la Padernese si aggiudica il derby contro Castelcovati 63-47, trascinata dai 18 punti di Iacovelli, dai 13 di Galimberti e dai 10 di Prandini, mentre la Capriolese supera Sustinente 71-60 con Mattia Curti protagonista grazie ai suoi 16 punti. Non è da meno Quistello che, nella gara disputata questa sera, si impone 83-72 sui Terre Basse Cowboys, restando così agganciato al vertice della classifica.

Nel secondo derby di giornata Roncadelle espugna Trenzano 61-50, sale a quota 10 punti e lascia i bassaioli fermi a 6. Decisivi i 17 punti di Genco e gli 11 di Caramatti; a Trenzano non basta la prestazione di Faroni, miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti.

Sconfitta infine per il Cus Brescia, battuto 81-59 dal Basket Bancole: non bastano i 17 punti di Bassi e i 10 di Renna per evitare il ko.