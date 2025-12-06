Giornale di Brescia
Basket Divisione Regionale 2: corrono le bresciane sul podio

Capriolese e Padernese tengono la scia della capolista Quistello. Bene Castelcovati nel berby con Terre Bresciane. Ko per Roncadelle, Cusa Brescia e Trenzano
Il Cus Brescia in azione
Il Cus Brescia in azione
La classifica del campionato di Divisione Regionale 2 era già piuttosto delineata prima dell’ultimo turno andato in scena ieri sera. La decima giornata, però, certifica definitivamente un torneo spaccato in due tronconi ben distinti. Vincono infatti tutte e tre le squadre che occupano il podio.

La capolista Quistello domina sul parquet di Roncadelle con un netto 92-64 e resta saldamente in vetta a quota 18 punti. Non sono da meno Capriolese e Padernese, che si impongono rispettivamente 62-57 contro Tanta Robba e 84-61 sulla Virtus Calvenzano, rimanendo in scia dei mantovani a quota 16.

Successo pesante, nell’unico derby bresciano di giornata, per il Vespa Castelcovati, che supera i Terre Basse Cowboys e consolida l’ottava posizione a 10 punti, lasciando i Cowboys fermi a quota 6. I ragazzi di coach Bosetti indirizzano il match fin dalle prime battute, chiudendo il primo quarto sul +6 e trovando il break decisivo già nella seconda frazione, toccando all’intervallo il +15. Nella ripresa i gialloneri allungano ulteriormente, prima di concedere qualcosa nel finale agli ospiti. Il punteggio definitivo è 75-64.

Dopo due successi consecutivi cade anche il Cus Brescia, sconfitto 73-67 sul parquet di Caravaggio. Niente da fare nemmeno per Trenzano, che inciampa a Porto Mantovano sul campo del Basket Bancole al termine di una sfida giocata punto a punto per tutti i 40 minuti. La gara resta costantemente in equilibrio, con continui sorpassi e controsorpassi. A 45 secondi dalla sirena il tabellone segna 81-79, ma Trenzano spreca gli ultimi due possessi mentre Bancole dalla lunetta chiude i conti conquistando i due punti meritati.

Basket Divisione Regionale 2
