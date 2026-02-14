Basket, Divisione Regionale 2, Padernese ko: Capriolese in vetta

Giornata di sorprese nel campionato di Divisione Regionale 2. Il quarto turno del girone di ritorno ribalta – almeno parzialmente – la vetta della classifica.

La Padernese cade nel derby contro Roncadelle e lascia il primato a Quistello e Capriolese, entrambe vittoriose rispettivamente contro Calvenzano e Caravaggio. La battuta d’arresto dei franciacortini è pesante. Roncadelle si impone 86-64 mandando ben cinque uomini in doppia cifra. Spiccano i 19 punti di Monella e i 17 di Genco, mentre alla Padernese non bastano i 23 punti di Mattia Prandini.

Ne approfitta la Capriolese, che si prende la vetta grazie al successo esterno per 72-69 sul parquet di Caravaggio. Decisivo un super Andrea Curti, autore di 27 punti.

Ottimo successo anche per il Vespa Castelcovati, che sale a quota 18 in classifica battendo 66-54 i cremonesi di Tanta Robba. Decisiva la prestazione di Turra che mette a referto 22 punti.

Bene anche il Cus Brescia, che supera 82-66 la Soresinese e raggiunge i Terre Basse Cowboys a quota 10 in classifica. Tra gli universitari brillano Bassi (19) e Renna (17), in una partita controllata con autorità.

Terre Basse, invece, cade nel derby contro Trenzano, che torna al successo imponendosi 78-73. Match in equilibrio fino all’intervallo, con i Cowboys avanti di un punto. Nella ripresa Trenzano trova la sterzata decisiva, ma i padroni di casa non si disuniscono. A 1’20’’ dalla sirena Noci e Pederzani riaprono clamorosamente i giochi. Serve però un super recupero difensivo del capitano Alessandro Chessa, prima che Zotti e Boninsegna dalla lunetta mettano la parola fine alla contesa per il definitivo 78-73.