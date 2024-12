Basket Divisione Regionale 2, il weekend delle bresciane

Tutto facile per la capolista Coccaglio nell'ottavo turno del girone di andata di Divisione Regionale 2. Il gruppo di coach Peli prosegue la propria cavalcata trionfale superando Soave in trasferta con un netto 77-93. Dopo un primo tempo equilibrato, Coccaglio cambia marcia nella ripresa, trascinato dalla coppia Sartora-Staffiere, protagonisti della serata con 43 punti combinati.

Tonfo Padernese, sorride Trenzano

Cade invece la Padernese (75-69) sul parquet di Quistello: ai franciacortini non bastano i 20 centri di Iacovelli e i 19 di Galimberti per superare i mantovani e restare agganciati alla vetta.

Continua il momento magico anche per Trenzano, che centra la quinta vittoria consecutiva nel derby bresciano contro la Capriolese, imponendosi per 72-62. Nei primi 20 minuti le squadre si affrontano a viso aperto, alternandosi al comando grazie a continui mini-break. La precisione dall’arco della Capriolese viene contrastata con efficacia dalle incursioni di Zotti e dalle triple di Zani, Cittadini e Romano. Dopo l'intervallo, Trenzano prende in mano le redini del match, con il solito Pinic, dominante nel pitturato: per lui un’altra doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi. Non bastano i canestri del capocannoniere del campionato, Curti, per tenere in partita la Capriolese. Trenzano chiude i conti nel finale e si assicura altri due punti preziosi.

Castelcovati vince il derby

Il secondo derby di giornata sorride a Castelcovati, che espugna il parquet del Cus Brescia con il punteggio di 76-72. Guidata da un collettivo in grande spolvero – ben quattro giocatori in doppia cifra, tra cui un Hezzi ispirato con 17 punti – il Vespa reagisce al buon avvio dei padroni di casa e prende il largo dopo il primo quarto. Nella ripresa i ragazzi di Bosetti amministrano con sicurezza il vantaggio, riscattando così il passo falso interno della scorsa settimana contro Sustinente.

Roncadelle mette la terza

Roncadelle, infine, non vuole più fermarsi: dopo un avvio di stagione complicato, il gruppo guidato da Ferrami centra la terza vittoria consecutiva, questa volta sul campo di Offanengo (64-76). Per tre quarti il match resta in equilibrio, ma nell’ultimo periodo i bresciani trovano il break decisivo, chiudendo la partita e conquistando due punti fondamentali per staccarsi dal terzetto in fondo alla classifica.

La classifica

Coccaglio 14, Padernese e Somaglia 12, Trenzano, Tanta Robba, Quistello e Capriolese 10, Borghebasket e Castelcovati 8, Sustinente e Roncadelle 6, Offanengo, Soave e Cus Brescia 2.