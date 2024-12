Basket Divisione Regionale 1, Verolanuova sempre in vetta

Nel campionato di Divisione Regionale 1, la Lic Verolanuova conserva la vetta solitaria superando l’ostacolo Rovagnate (74-58). L’incontro resta in equilibrio solamente nella prima frazione, poi gli uomini di coach Cullurà alzano i ritmi di gioco e riescono ad imporre la loro superiorità indirizzando il match sui binari voluti. La difesa locale sale in cattedra e si rivela l’arma decisiva che consente alla Lic di trovare maggior fiducia anche in attacco.

All’intervallo la gara prende una direzione ben precisa (38-26), un margine che Verola riesce ad amministrare senza sofferenze anche nel corso della seconda parte. Vanno in doppia cifra ben quattro effettivi. Cucchi veste ancora i panni del trascinatore realizzando 27 punti, seguono Severgnini con 14 e Pedretti e Borozenets con 10 a testa.

Montichiari non stecca

Parla esclusivamente bresciano la parte alta della classifica. I Pythons Montichiari cercano di tenere il passo e ritrovano la via del successo superando di larga misura (93-57) Melzo. La partenza decisa da parte della squadra di Scaroni (21-10) è di capitale importanza per mettere in chiaro le gerarchie dell’incontro.

Il match di fatto non sarà mai in discussione; Montichiari si appoggia ad una serata di spessore a livello realizzativo per spingere ancora sull’acceleratore nel secondo quarto. Alberto e Alessandro Pezzali si rendono protagonisti di una serata strepitosa firmando rispettivamente 21 e 20 punti. Molto bene anche Delibasic (19) e Melpignano (11). Montichiari resta a -4 dalla vetta, mentre Sarezzo è impegnato lunedì sera a Biassono alle 21.30.

Gli altri match

Era in programma un solo derby in questo turno. Il River Orzinuovi conquista due punti preziosi per il morale e per la classifica piegando 61-60 (Sbardolini 15 punti, Zanardi 12) la Virtus Desenzano. I gardesani costruiscono un vantaggio in doppia cifra nella prima parte, ma gli orceani sfoderano una reazione d’orgoglio e portano a loro favore l’inerzia nella terza frazione. Il finale è punto a punto e gli spunti vincenti sono della compagine di Maioli.

La Gs Verolese, infine, cade a Treviglio 49-74 dopo aver lottato comunque per tre quarti di gara.

La classifica

Lic Verolanuova 20 punti; *Sarezzo e Montichiari 16; River Orzinuovi e Gussola 14; Agrate e Desenzano 12; Treviglio 10; *Biassono, Verolese e Melzo 8; *Vimercate 6; Rovagnate 4; *Excelsior Bg 2

*una gara in meno