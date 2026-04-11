Basket, Divisione Regionale 1: i verdetti della regular season

Si è chiusa nel weekend la stagione regolare del campionato di Divisione Regionale 1. Avevano già staccato il pass per i play off River Orzinuovi, Coccaglio, Verolese, Desenzano e Sarezzo. Le cinque bresciane attendono adesso di conoscere le avversarie del primo turno (gli accoppiamenti saranno incrociati con il girone B), che prenderà il via il prossimo weekend e si giocherà al meglio delle tre partite.

Le gare

Negli ultimi quaranta minuti, il River Orzinuovi conquista due punti importanti violando 83-70 il parquet della Verolese. Grazie a quest’affermazione, la formazione di Maioli blinda il secondo posto, posizione sicuramente favorevole nella griglia play off. Il River si impone al cospetto di una Verolese, che era una formazioni più in forma del momento. Gli ospiti impongono ritmi sostenuti e costruiscono il gap già nella prima parte (35-47) dimostrando di avere la giusta brillantezza, fondamentale in questa parte finale di stagione. Orzi si rende protagonista di una convincente prestazione di squadra: vanno in doppia cifra Assoni (13 punti), Zanardi, Apollonio, Tessitore e Mercado, tutti con 11 punti a testa.

Nel ruolo di matricola, manda in archivio una stagione ad alti livelli l’Albrici Coccaglio, che regola 78-50 il Dalmine e termina al quarto posto, un piazzamento sicuramente prestigioso, che consente di avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno. Sono gli uomini di Peli a condurre le operazioni già nelle battute iniziali, anche se lo strappo significativo si concretizza nel terzo quarto (55-38). Per i franciacortini, da sottolineare le prove maiuscole di Rovelli (20 punti), ben coadiuvato da Longhi (11) e da Olivieri (12).

La regular season termina con il sorriso per Virtus Desenzano e Sarezzo, pronte adesso ad affacciarsi ai play off. I gardesani superano in rimonta Brignano (78-71), trascinati da Ferrarini (20 punti) e da Morigi (18). Vince in scioltezza anche Sarezzo, sempre avanti nel derby con il già retrocesso Chiari (66-51). Per i valtrumplini bene Rovetta (15) e Ferroni (14). Si è chiusa anche la stagione dei Pythons Montichiari, che si erano già garantiti la salvezza diretta: Gussola si impone al PalaNovagli 77-69.

Classifica

*Soresina 42 p.ti; River Orzinuovi e Gussola 38; Coccaglio 36; Verolese 34; Desenzano 32; *Treviglio e Sarezzo 30; Montichiari 22; Brignano 18; Dalmine e *Excelsior Bg 14; *Caluschese 12; Chiari 0 (*una gara in meno).