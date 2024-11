Basket Divisione Regionale 1, Sarezzo ferma Verolanuova

Si ferma l’imbattibilità della capolista Lic Verolanuova nel campionato di Divisione Regionale 1. Dopo sette vittorie consecutive, è il Sarezzo ad interrompere la marcia degli uomini di Cullurà. I saretini si impongono in trasferta 69-66 e si rendono protagonisti del colpo di giornata. La squadra di Milanesi si conferma dunque la rivelazione di questa prima parte di stagione e festeggia il quarto successo di fila.

Il derby

Sarezzo si mantiene nel gruppo delle seconde vincendo al termine di una contesa intensa e vibrante. Gli ospiti partono forte dimostrando di essere in serata sul piano realizzativo e conducono con autorità nella prima parte (30-39). Ma non si fa attendere la reazione della Lic, che sale in cattedra nella terza frazione alzando le percentuali al tiro. La rimonta locale propizia il vantaggio al 30’ (54-51). Nell’ultimo quarto però sono gli ospiti a rivelarsi più lucidi e precisi. Verola concede troppi rimbalzi a Sarezzo; Asamoah, Rovetta (entrambi sugli scudi con 16 punti) e Borghetti (11) sono gli artefici del blitz di rilievo dei valtrumplini, indubbiamente una delle formazioni del momento.

Le altre partite

Anche il River Orzinuovi fa centro in esterna espugnando 78-74 il parquet di Agrate. È una vittoria pesante per gli orceani, premiati dalla fame di vittoria nelle decisive battute conclusive del match. La squadra di Maioli, a due punti dal primo posto insieme a Sarezzo e a Montichiari, confeziona lo sprint vincente nei minuti finali. Agrate si porta sul +4, ma una tripla di Zanardi e un canestro di Del Bono permettono al River di concretizzare la rimonta e di conquistare due punti preziosi.

Bene anche il Pythons Montichiari. I bassaioli tornano a vincere superando Biassono grazie ad una convincente prestazione del collettivo. Pezzali (23 punti) e Delibasic (21) danno la spinta giusta alla squadra di Scaroni, che ha fatto esordire l’ala Fontana. Prosegue la serie positiva anche della Verolese, corsara 57-50 a Melzo. È un successo che dà fiducia ed entusiasmo agli uomini di Griffo, in grado di comandare le operazioni in trasferta. Ben tre effettivi in doppia cifra per i bassaioli: Manziana (16), Assoni e Farella (10). Anche la Virtus Desenzano cerca di dare continuità ai propri risultati: nel posticipo i gardesani largheggiano con l’Excelsior Bergamo (95-62). Nella performance del collettivo, spicca la prova di Amadini, autore di 24 punti.

Classifica

Lic Verolanuova 14 p.ti; River Orzinuovi, Sarezzo e Montichiari 12; Gussola e Desenzano 10; Verolese e Agrate 8; Biassono, Vimercate e Melzo 6; Rovagnate e Treviglio 4; Excelsior Bg 0