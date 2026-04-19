Basket, Divisione Regionale 1: vincono Orzinuovi, Coccaglio e Verolese

Il primo turno dei play off di Divisione Regionale 1 si apre col sorriso per River Orzinuovi, Albrici Coccaglio e Verolese, vittoriose in gara-1. Lottano, ma devono cedere, invece, Virtus Desenzano e Sarezzo.

Le vittorie

Gli orceani, testa di serie numero due del tabellone, battono nettamente Rovello (78-59) e iniziano, quindi, l’avventura post season col piede giusto. Anche se il gap finale è piuttosto largo, il match tuttavia è stato caratterizzato da un certo equilibrio nella prima parte, chiusa sul 41-38 per i padroni di casa, che saliranno però in cattedra nel terzo quarto grazie ad un notevole lavoro difensivo che concederà agli ospiti solo sette punti. Il 61-45 di fine terza frazione sarà determinante nell’economia del match, che vede il River trascinato da una maggior esperienza. Piscioli (17 punti), Tessitore (15) e Zanardi (12) sono gli artefici del break costruito dagli uomini di Maioli nel momento clou della gara.

Sempre in questo tabellone, fa valere il fattore campo anche Coccaglio, che supera la DiPo Vimercate, quinta classificata, con il punteggio di 60-47. Anche in questa partita si assiste ad un botta e risposta solo nei primi dieci minuti, poi anche i franciacortini trovano nella difesa l’arma vincente e la chiave per portarsi 1-0 nella serie. Il break di 23-8 nel secondo quarto sarà decisivo per spezzare l’equilibrio. Rovelli, top scorer con 23 punti, spinge i compagni sul piano realizzativo, ben coadiuvato da Zubini (11) e da Trezzi (8).

Nell’altro tabellone a ritagliarsi la copertina del primo atto della serie è la Verolese, che fa subito saltare il fattore campo imponendosi 76-65 sul parquet di Binzago, compagine che aveva terminato il girone B al quarto posto. I bassaioli di coach Foschetti dimostrano subito una marcia in più dettando legge già nel primo tempo, cha va in archivio con un ampio margine (49-34), gestito anche nella seconda parte. Ben quattro in doppia cifra per la Verolese. Anghel (18), Colombo (13), Mombelli (11) e Marchetti (10).

A Villasanta la Virtus Desenzano di coach Tusa se la gioca praticamente dall’inizio alla fine mancando la zampata vincente nel finale. I brianzoli si impongono di misura (67-65), ma i gardesani hanno la possibilità di rifarsi in gara-2 tra le mura amiche. Poca fortuna anche per il Sarezzo, che deve alzare bandiera bianca ad Erba (63-48). Mercoledì il secondo atto delle cinque serie.