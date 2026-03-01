Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio e Desenzano vincono nei derby

Albrici Coccaglio e Virtus Desenzano fanno la voce grossa nei due derby proposti dall’ottava giornata di ritorno di Divisione Regionale 1.

I franciacortini riassaporano il gusto del successo piegando per 81-68 la resistenza di un tenace Sarezzo in quello che era un atteso confronto d’alta classifica. Sono gli ospiti a farsi preferire e a comandare nel punteggio per tre quarti di gara. Rovetta e Beccagutti mettono alle corde la difesa dei padroni di casa, i quali però trovano le chiavi del successo grazie ad un ultimo quarto di notevole livello.

Il break di 24-10 sposta l’inerzia del match a favore degli uomini di Peli, che alzano l’intensità difensiva e salgono in cattedra in attacco. A trascinare l’Albrici sono Rovelli (20 punti), ben coadiuvato da Lamera (18) e Baroni (12). Per Coccaglio si tratta di un’affermazione preziosa per portarsi al quarto posto.

Prosegue il magic moment della Virtus Desenzano, che era impegnata in una delicata trasferta, sul parquet dei Pythons Montichiari. È la squadra di Tusa a prevalere e ad imporsi con un perentorio 94-68. Nonostante la prova coraggiosa dei locali (Amadini 19 punti), sono gli ospiti a dettare i tempi e a creare i presupposti del successo già nella prima parte, chiusa avanti 51-41.

Il prosieguo dell’incontro vede ancora Desenzano condurre con autorità e vincere grazie alla forza del collettivo. Vanno in doppia cifra, infatti, ben cinque elementi. Covallero è il top scorer con 21 punti, molto bene anche Ferrarini (15), Zoccoli (13), Aglioni e Morigi (12).

Le altre sfide

Desenzano conserva il secondo posto, insieme al River Orzinuovi, che fa suo in scioltezza il match interno con il Dalmine (70-47). Il River parte con il giusto atteggiamento difensivo, sarà proprio la difesa l’arma decisiva della squadra di Maioli, che allunga nel terzo quarto (52-37) e continua la propria marcia verso una posizione favorevole nella griglia play off.

Obiettivo play off che è ormai vicino per la Verolese di coach Foschetti, la quale vince anche l’importante scontro diretto sul parquet di Brignano. L’84-73 matura al termine di un’ultima frazione di qualità per i bassaioli, adesso a +8 sul nono posto. Nulla da fare, infine, per il Chiari, nella tana della capolista Soresina (63-77).

La classifica

Soresina 36 p.ti; Desenzano e River Orzinuovi 30; Coccaglio e Gussola 28; Sarezzo e Verolese 26; *Treviglio 24; Brignano 18; Montichiari 14; *Caluschese 12; Dalmine e Excelsior Bg 10; Chiari 0 (*una gara in meno)