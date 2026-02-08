Basket, Divisione Regionale 1: Orzinuovi batte Sarezzo nel derby

La capolista Soresina batte di misura anche Gussola (63-61) e prova ad allungare in vetta al campionato di Divisione Regionale 1.

Le partite

Il menu della quinta di ritorno vedeva di fronte le due inseguitrici bresciane nell’atteso derby tra River Orzinuovi e Sarezzo. Gli orceani si prendono la rivincita e sfatano il tabù Sarezzo aggiudicandosi l’incontro con un perentorio 75-60. Il match è sempre appannaggio dei padroni di casa, che producono lo strappo già nella seconda frazione abbinando delle efficaci soluzioni al tiro ad una solida difesa. Il gap costruito nel secondo quarto (42-30) sarà decisivo nell’economia della partita. Il River di Maioli gestisce il vantaggio sfoderando una prestazione offensiva di livello che vede in doppia cifra Tessitore (18), Apollonio e Piscioli (14) e Brunelli (12). La formazione di Maioli conquista due punti preziosi in ottica play off, mentre Sarezzo perde contatto dalla vetta.

Anche l’Albrici Coccaglio scivola a -4 dal primo posto facendosi superare in casa da Treviglio. I bergamaschi passano 67-49 in terra franciacortina approfittando di una serata poco brillante della squadra di Peli, che soffre l’intraprendenza di Treviglio, in grado di prendere un piccolo margine nella seconda parte e di allungare nel finale.

La giornata fa registrare però gli importanti successi di Virtus Desenzano e Pythons Montichiari. I gardesani regolano 79-71 Dalmine conquistando due punti di rilievo sulla strada dei play off. Desenzano conduce già dall’inizio, ma la svolta si concretizza nella terza frazione quando è l’attacco di casa a salire in cattedra con un parziale di 22-13. Le solide prove di Zoccoli (20 punti), Ferrarini, Morigi e Aglioni sono determinanti per dare la giusta spinta in più alla Virtus.

La guardia di Montichiari Francesco Amadini

Torna alla vittoria anche Montichiari, che fa suo il match casalingo (80-55) con l’Excelsior Bergamo. Gli uomini di Gamba prendono subito in mano l’inerzia piazzando però l’allungo significativo nel terzo quarto (59-43): spicca la prestazione di qualità di Amadini (18 punti), ben coadiuvato da Pezzali e da Melpignano.

La Verolese cade a Calusco (63-59) nel posticipo. Ancora poca fortuna per il Chiari, che esce sconfitto in quel di Brignano (64-58).

La classifica

Soresina 30 p.ti; Sarezzo e Coccaglio 26; River Orzinuovi e Desenzano 24; Gussola e Treviglio 22; Verolese 20; Brignano 16; Montichiari 14; Dalmine e Caluschese 10; Excelsior Bg 8; Chiari 0