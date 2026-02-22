Basket, Divisione Regionale 1: sorridono Verolese, Desenzano e Orzinuovi

Sorridono solo Verolese, Desenzano e River Orzinuovi nella settima di ritorno di Divisione Regionale 1.

Il derby

Nell’unico derby di giornata, fa festa la Verolese, che piega 65-55 la resistenza di un Coccaglio in affanno. La squadra di Foschetti si gode così l’ottimo momento conquistando altri due punti preziosi contro una formazione che occupa le prime posizioni. Gli ospiti faticano a livello realizzativo, mentre gioca con maggior scioltezza la compagine locale, in grado di prendere il gap decisivo già all’intervallo (36-26). I bassaioli gestiscono il vantaggio anche nella seconda parte, coinvolgendo in attacco Marchetti (16 punti), Corona (16) e Mombelli (12).

In Valtrompia

Si ferma ancora Sarezzo, che cade tra le mura amiche al cospetto della Visconti Brignano (75-88). Prosegue, quindi, anche il momento di flessione dei valtrumplini, che dopo un avvio incoraggiante devono fare i conti con la tenacia e l’organizzazione dei bergamaschi, i quali portano a loro favore l’inerzia nella parte centrale del match (56-62). Alla formazione di Milanesi non bastano i 22 punti di Ferroni e i 15 di Asamoah.

Chi ne approfitta

Ad approfittare dei passi falsi di Coccaglio e di Sarezzo sono il River Orzinuovi e la Virtus Desenzano, che si portano nel gruppo delle seconde. Gli orceani passano 67-57 a Bergamo con l’Excelsior uscendo alla distanza dopo una prima parte equilibrata. Paderno (17 punti) e Apollonio (16) sono le armi in più in attacco.

Bene anche Desenzano, che supera in casa la Caluschese (89-74). I gardesani partono col freno a mano tirato, ma dopo un inizio complicato, i ragazzi di Tusa si sbloccano in attacco trovando le chiavi del successo grazie ad un maggior precisione offensiva nel terzo quarto, chiuso sul 68-58. Desenzano festeggia un’altra affermazione di squadra portando quattro effettivi in doppia cifra (Ferrarini 18, Zoccoli 17, De Martin 16, Aglioni 12).

Nella Bergamasca

Lotta, combatte, ma Montichiari deve arrendersi a Treviglio (75-80). La squadra di Gamba (Pezzali 18, Amadini 16), scivola a -12 nel secondo quarto, sfodera una reazione d’orgoglio nel terzo quarto, ma il guizzo decisivo nel finale è ancora degli orobici. Nulla da fare anche per il fanalino di coda Chiari, che subisce la verve del Gussola (50-70).

La classifica

Soresina 34 p.ti; Desenzano e River Orzinuovi 28; Sarezzo, Coccaglio e Gussola 26; Treviglio e Verolese 24; Brignano 18; Montichiari 14; Caluschese 12; Dalmine e Excelsior Bg 10; Chiari 0