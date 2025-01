Basket Divisione Regionale 1, i risultati delle squadre bresciane

È iniziato il girone di ritorno in Divisione Regionale 1, che prosegue con la marcia spedita della capolista solitaria Lic Verolanuova.

Gli uomini di Cullurà archiviano senza problemi anche la pratica Biassono (76-45) e conservano un margine di rilievo sulle inseguitrici, staccate di sei lunghezze. La Lic impone ancora la forza della propria notevole difesa per lasciare solo le briciole agli avversari. Il 26-11 del primo quarto è già un chiaro segnale dell’atteggiamento messo in campo dai bassaioli, che si appoggiano alla verve di Pedretti e di Severgnini per concedersi una serata tranquilla e senza sofferenze.

La copertina della prima di ritorno va però al River Orzinuovi, protagonista di un colpo di spessore sul parquet di Gussola (58-52). La compagine cremonese non aveva mai perso finora in casa. La truppa orceana riscatta così lo stop di Vimercate andando ad imporsi su un campo ostico grazie ad una prova di cuore e di carattere, soprattutto in difesa. La squadra di Maioli prende un discreto margine toccando la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto e riesce a soffrire nella terza frazione contenendo il tentativo di rientro di Gussola.

Nella parte finale dell’incontro sono ancora degli orceani le giocate vincenti: Del Bono (11 punti) e Zanardi (10) sono i più continui in attacco, ma tutto il collettivo va elogiato per aver dimostrato lo spirito giusto contro un avversario diretto per i play off: in classifica il River raggiunge proprio Gussola in quarta posizione.

Al secondo posto, a -6 dalla vetta, si confermano Sarezzo e Pythons Montichiari. Il Sarezzo di coach Milanesi torna subito al successo regolando 79-65 Rovagnate. Dopo una prima parte combattuta, i locali allungano nel terzo segmento sfruttando i preziosi contributi offensivi di Asamoah, di Feroldi, di Ferroni e di Sandri. Montichiari soffre per metà gara, ma poi trova nella maggior qualità tecnica l’arma per vincere il braccio di ferro con il fanalino di coda Excelsior Bergamo (87-77). Serata in salita, invece, per la Gs Verolese, a lungo in difficoltà a Vimercate (64-84). Nel posticipo, la Virtus Desenzano brinda a due punti preziosi per la qualificazione ai play off superando 75-73 Treviglio nello scontro diretto.

La classifica

Lic Verolanuova 26 p.ti; Sarezzo e Montichiari 20; River Orzinuovi, Gussola e Agrate 18; Vimercate e Desenzano 14; Treviglio e Verolese 12; Melzo 10; Biassono 8; Rovagnate 4; Excelsior Bg 2.